വീസയും മറ്റ് രേഖകളുമില്ല; മന്തിക്കടയില് ജോലി ചെയ്തുവന്ന യെമനി പൗരന് പിടിയില്
ഇരിട്ടിയിലെ മന്തിക്കട ഉടമകളെയും കേസില് പ്രതി ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്.
കൊച്ചി | വീസയും മറ്റ് രേഖകളും ഇല്ലാതെ കണ്ണൂരില് താമസിച്ചിരുന്ന യെമനി പൗരന് കൊച്ചിയില് പിടിയില്. തമാം അലവി അല് മഹേല് എന്ന 21കാരന് ആണ് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിനു സമീപത്തു നിന്ന് അറസ്റ്റിലായത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസമായി കണ്ണൂര് ഇരിട്ടിയിലെ ഒരു മന്തി റസ്റ്റോറന്റില് ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. എന്നാല് ഇയാള്ക്ക് മതിയായ രേഖകള് ഇല്ലെന്ന് കണ്ടതിനെ തുടര്ന്ന് ജോലിയില് നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു.
പിന്നാലെ കൊച്ചിയിലെ മറ്റൊരു ഹോട്ടലില് ജോലി ചെയ്യാനാണ് നെടുമ്പാശേരിയില് എത്തിയത്. ഇതിനിടെയാണ് ഇരിട്ടി പോലീസ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്.
വിദേശ പൗരന് ആയിട്ടും വീസയുടെയും പാസ്പോര്ട്ടിന്റെയും കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും അനധികൃതമായി ഇയാള് രാജ്യത്ത് തുടരുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മാസം ഇരിട്ടി പോലീസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്ത കേസിലാണ് അറസ്റ്റ്. ഇരിട്ടിയിലെ മന്തിക്കട ഉടമകളെയും കേസില് പ്രതി ചേര്ത്തിട്ടുണ്ട്.