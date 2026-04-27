Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത: യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് വരും ദിവസങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴക്ക് സാധ്യത. വിവിധ ജില്ലകളില് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. 29ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും 30ന് കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലയിലുമാണ് യെല്ലോ അലേര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മെയ് 1ന് പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, വയനാട് ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
24 മണിക്കൂറില് 64.5 മില്ലിമീറ്റര് മുതല് 115.5 മില്ലിമീറ്റര് വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി. അതേസമയം, കേരളത്തില് ഇന്നും നാളെയും ഉയര്ന്ന താപനിലയുണ്ടാക്കുമെന്നുംകേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
പാലക്കാട് 40 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ്, കൊല്ലം 39 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസുമാണ് താപനില. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, തൃശൂര്, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് 38 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസുമാണ്. ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളില് 37 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസുമാണ്. തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയില് 36 ഡിഗ്രി സെല്ഷ്യസ് വരെ താപനില ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.