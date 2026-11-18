ഫീച്ചർ
വേഗപ്പാച്ചിലുകൾക്കിടയിൽ...
ഓരോ റോഡപകടത്തിനും പിന്നിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവൻ മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും കൂടിയാണ്.
ഒരു നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ. ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം. അമിതവേഗത്തിൽ പാഞ്ഞെത്തുന്ന വാഹനം. ചിലപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷകളുമാണ് റോഡിൽ അവസാനിക്കുന്നത്. ഓരോ റോഡപകടത്തിനും പിന്നിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒരു ജീവൻ മാത്രമല്ല, ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും കൂടിയാണ്.
റോഡപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും പരിക്കേറ്റ് ജീവിതം പാടെമാറിപ്പോയവരെയും ഓർമിക്കാനുള്ള ദിനമാണ് ലോക റോഡ് അപകട ഇരകളുടെ ഓർമദിനം (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims). എല്ലാ വർഷവും നവംബറിലെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ച ആചരിക്കുന്ന ഈ ദിനം 2026 ൽ നവംബർ 15 നാണ്.
കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ റോഡപകടങ്ങൾ ഗൗരവമേറിയ ആശങ്കയായി തുടരുകയാണ്. ജനസാന്ദ്രതയും വാഹനപ്പെരുപ്പവും ഇടുങ്ങിയ റോഡുകളും കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളും അപകടസാധ്യത വർധിപ്പിക്കുന്നു.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ക്രൈം റെക്കോർഡ്സ് ബ്യൂറോയുടെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം, 2024ൽ സംസ്ഥാനത്ത് 48,834 റോഡപകടങ്ങളിലായി 3,880 പേർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. 54,796 പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. അതായത്, ശരാശരി പത്ത് പേരിലധികം ആളുകൾക്ക് ദിവസവും റോഡപകടങ്ങളിൽ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുവെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന യാഥാർഥ്യം.
റോഡപകടങ്ങൾ കേവലം വ്യക്തികളുടെ അശ്രദ്ധയുടെ മാത്രം ഫലമല്ല. സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത റോഡുകൾ, മതിയായ നടപ്പാതകളുടെ അഭാവം, ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾ, അമിതവേഗം, ഹെൽമെറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ വീഴ്ചകൾ തുടങ്ങി നിരവധി ഘടകങ്ങൾ ഇതിന് കാരണമാകുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗിച്ച് വാഹനാപകടം വരുത്തുന്നത് കേരളത്തിൽ നിത്യസംഭവമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുമാണ് പലപ്പോഴും ജീവൻ നഷ്ടമാകുന്നത്.
അപകടത്തിന്റെ ആഘാതം റോഡിൽ അവസാനിക്കുന്നില്ല. കുടുംബത്തിന്റെ അത്താണിയായിരുന്ന ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുടുംബം നേരിടുന്നത് സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും വൈകാരികവുമായ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്. പഠനം പാതിവഴിയിൽ മുടങ്ങുന്ന കുട്ടികൾ, വരുമാനമാർഗം നഷ്ടപ്പെടുന്ന കുടുംബങ്ങൾ, ജീവിതപങ്കാളിയെ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റപ്പെടുന്നവർ… അപകടത്തിന്റെ യഥാർഥ ദുരന്തം പലപ്പോഴും കണക്കുകളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടാത്ത ഈ ജീവിതങ്ങളിലാണ്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് കിടപ്പിലാകുന്നവരുടെ ചികിത്സയും പുനരധിവാസവും കുടുംബങ്ങൾക്ക് ദീർഘകാല ഭാരമായി മാറുന്നു.
റോഡപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിൽ റോഡ് രൂപകൽപ്പനക്കും ഗതാഗത സംവിധാനത്തിനും വലിയ പങ്കുണ്ട്. ശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിർമാണം, കൃത്യമായ സൈൻബോർഡുകൾ, സുരക്ഷിതമായ കാൽനടപ്പാതകൾ, സീബ്രാ ക്രോസിങ്ങുകൾ, തെരുവുവിളക്കുകൾ, അപകടസാധ്യതയുള്ള മേഖലകളിൽ വേഗനിയന്ത്രണം എന്നിവ ഉറപ്പാക്കണം. അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ശാസ്ത്രീയ പരിഹാരങ്ങൾ നടപ്പാക്കുകയും വേണം. നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിയും അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന സംവിധാനവും ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്.
റോഡപകടങ്ങളിൽ മരിച്ചവരെ ഓർമിക്കുന്നതിനൊപ്പം പരിക്കേറ്റവരുടെ ദുരിതങ്ങളും അപകടത്തിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളുടെ വേദനകളും സമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതും ഈ ദിനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യമാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് സമയബന്ധിതമായ ചികിത്സയും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണ നൽകുന്നതും പ്രധാനമാണ്.
റോഡ് സുരക്ഷ സർക്കാറിന്റെയോ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെയോ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമല്ല. വാഹനമോടിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും ഒരുപോലെ ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ട്. ഗതാഗത നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, വേഗം നിയന്ത്രിക്കുക, ഹെൽമെറ്റും സീറ്റ് ബെൽറ്റും ധരിക്കുക, മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡ്രൈവിംഗ് ഒഴിവാക്കുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ മുൻകരുതലുകൾക്ക് വിലപ്പെട്ട ജീവനുകൾ രക്ഷിക്കാനാകും. റോഡുകൾ മനുഷ്യരെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ളതാണ്, മരണത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ളതല്ല. വേഗത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ഒരു ജീവൻ. സമയത്തേക്കാൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യജീവിതം.
Content Highlights: World Day of Remembrance for Road Traffic Victims observes the heavy toll of road accidents, with thousands losing their lives in Kerala annually. The report highlights major causes like overspeeding, rule violations, and poor infrastructure, urging collective responsibility for road safety. Remembering victims and supporting affected families remains vital to preventing future tragedies on roads.