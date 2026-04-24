Kerala

ഡയപ്പർ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ വസ്ത്രത്തിലേയ്ക്ക് തീ പടർന്ന് യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

Published

Apr 24, 2026 12:47 pm |

Last Updated

Apr 24, 2026 12:47 pm

കോട്ടയം| കുഞ്ഞിന്റെ ഡയപ്പര്‍ കത്തിക്കുന്നതിനിടെ വസ്ത്രത്തിലേയ്ക്ക് തീ പടര്‍ന്നു പിടിച്ച് യുവതിയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പനച്ചിപ്പുറം ആനക്കല്ലുങ്കല്‍ എബിസണ്‍ ചാക്കോയുടെ ഭാര്യ ജോമോള്‍ (26) ആണ് മരിച്ചത്.

ഏപ്രില്‍ 21നായിരുന്നു സംഭവം. ജോമോള്‍ കുട്ടിയുടെ ഡയപ്പര്‍ കത്തിക്കുന്നതിനായി ഗ്യാസ് അടുപ്പില്‍ നിന്ന് കടലാസില്‍ തീ കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ വസ്ത്രത്തിലേയ്ക്ക് തീ പടരുകയും ശരീരത്തില്‍ പൊള്ളലേക്കുകയും ചെയ്യ്തു. തുടര്‍ന്ന് ജോമോളെ കോട്ടയം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു. എന്നാല്‍, ചികിത്സയിലിരിക്കെ ഇന്നലെ മരണം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.

Kerala

കായംകുളത്ത് പാമ്പ് കടിയേറ്റ് മരിച്ച സെലീനയ്ക്ക് ആന്റിവെനം നല്‍കിയില്ല; ആരോപണവുമായി ബന്ധുക്കള്‍

Kerala

ബി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു

Kerala

തൃശൂര്‍ പൂരം ആന എഴുന്നള്ളത്ത്; കൂടുതല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരാനാകില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Kerala

ക്ഷേത്രോത്സവത്തില്‍ നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കവേ വീട്ടമ്മ കുഴഞ്ഞുവീണു മരിച്ചു

Kerala

ടോമിന്‍ തച്ചങ്കരിയുടെ വാഹനത്തില്‍ നക്ഷത്ര ചിഹ്നം; അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

Business

തുടര്‍ച്ചയായി അഞ്ചാംദിസവും സ്വര്‍ണവിലയില്‍ ഇടിവ്