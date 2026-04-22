Connect with us

International

ഇറാഖിനെ വരിഞ്ഞുമുറുക്കാൻ അമേരിക്ക; 500 ദശലക്ഷം ഡോളർ കറൻസിയുമായി ഇറാഖിലേക്ക് പോയ കപ്പൽ തടഞ്ഞു

Published

Apr 22, 2026 6:08 pm |

Last Updated

Apr 22, 2026 6:08 pm

വാഷിംഗ്ടൺ | ഇറാൻ അനുകൂല സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇറാഖിലേക്കുള്ള വൻതോതിലുള്ള പണമിടപാടുകൾ അമേരിക്ക തടഞ്ഞു. ഏകദേശം 500 ദശലക്ഷം ഡോളർ (അഞ്ഞൂറ് ദശലക്ഷം ഡോളർ) നോട്ടുകളുമായി പോകാനിരുന്ന വിമാനത്തിനാണ് അമേരിക്ക അനുമതി നിഷേധിച്ചത്. ഇറാഖിലെ ഇറാൻ പിന്തുണയുള്ള സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ബാഗ്ദാദ് സർക്കാരിന് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വാഷിംഗ്ടണിന്റെ ഈ നീക്കമെന്ന് യു എസ് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

വാൾ സ്ട്രീറ്റ് ജേണൽ പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം, ഇറാഖിലേക്കുള്ള കറൻസി ഷിപ്പ്‌മെന്റുകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെക്കാനും സുരക്ഷാ പരിപാടികൾക്കുള്ള ഫണ്ടിംഗ് മരവിപ്പിക്കാനും വാഷിംഗ്ടൺ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേഖലയിൽ ഇറാൻ അനുകൂല ഗ്രൂപ്പുകൾ അമേരിക്കൻ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് നേരെ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ നടപടി.

ഐ ഡി എഫ് അടക്കമുള്ള വിദേശ സൈനിക സഖ്യങ്ങളുമായും അയൽരാജ്യമായ ഇറാനുമായും ഒരേസമയം ബന്ധം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇറാഖിന് അമേരിക്കയുടെ പുതിയ തീരുമാനം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്.

ഇറാഖിലെ ആഭ്യന്തര സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾക്കും സാമ്പത്തിക സുസ്ഥിരതയ്ക്കും വലിയ തിരിച്ചടിയാകുന്നതാണ് ഈ ഫണ്ട് മരവിപ്പിക്കൽ. സായുധ ഗ്രൂപ്പുകളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ ഇറാഖ് സർക്കാർ പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് അമേരിക്കൻ ട്രഷറി വിഭാഗവും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രാദേശിക പോരാട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ സാമ്പത്തികമായും രാഷ്ട്രീയമായും വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇറാഖ് ഇപ്പോൾ നേരിടുന്നത്.

Summary

The United States has halted a $500 million cash shipment to Iraq and frozen funding for security programs in response to attacks on US interests by pro-Iran militant groups. This move is seen as a strategic measure to pressure the Baghdad government into taking decisive action against these militias. The decision highlights the increasing tension in Iraq’s delicate balancing act between its primary allies, Washington and Tehran.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

