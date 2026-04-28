Kerala
കനത്ത ചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ പെരിയാര് വാലി കനാലില് കുളിക്കാനിറങ്ങി; രണ്ട് വിദ്യാര്ത്ഥികള് മുങ്ങിമരിച്ചു
ഒരാളെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി
കൊച്ചി|എറണാകുളത്ത് കൊടുംചൂട് സഹിക്കാനാവാതെ കനാലില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയ വിദ്യാര്ത്ഥികള് മുങ്ങി മരിച്ചു. മലപ്പുറം, കൊല്ലം സ്വദേശികളായ അജ്മല്, അജ്സല് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഒഴുക്കില്പെട്ട മൂന്നാമന് കോതമംഗലത്തെ ആശുപത്രിയില് ചികിത്സയിലാണ്. എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പെരുമ്പാവൂരിനടുത്ത് അശമന്നൂരില് പെരിയാര് വാലി കനാലില് കൂവപ്പടി ചെറുകുന്നം കെഎംസി കോളജിലെ ആറ് വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് കുളിക്കാനായി എത്തിയത്.
ഇവര് പഠിക്കുന്ന കോളജിന് അടുത്തുകൂടെയാണ് പെരിയാര്വാലി കനാല് കടന്നു പോകുന്നത്. ഹര്ത്താലായതിനാല് കോളജിന് ഇന്ന് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഹോസ്റ്റലില് താമസിക്കുന്ന കുട്ടികള് കനത്ത ചൂട് സഹിക്കാനാകാതെയാണ് ഇവിടെ കുളിക്കാനെത്തിയത്. ആറുപേരില് മൂന്ന് പേരാണ് കനാലില് കുളിക്കാനിറങ്ങിയത്. പത്തടിയോളം ഉയരത്തില് വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. ഷട്ടര് തുറന്ന സമയമായതിനാല് ശക്തമായ ഒഴുക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിദ്യാര്ത്ഥികള് ഒഴുക്കില്പെട്ടത്. ഓടിക്കൂടിയ നാട്ടുകാരും വിവരമറിഞ്ഞെത്തിയ ഫയര്ഫോഴ്സുമാണ് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം നടത്തിയത്. മരിച്ച കുട്ടികളുടെ മൃതദേഹങ്ങള് പെരുമ്പാവൂര് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.