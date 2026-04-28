Kerala
നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതകം; പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സജി പോലീസിന്റെ പിടിയില്
സജിയുടെ അമ്മ മേരിക്കുട്ടി സഹോദരന് റെജി എന്നിവരുടെ തിരോധാനത്തില് സഹോദരി സിനി പോലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു
ഇടുക്കി| ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം ഇരട്ടക്കൊലപാതക കേസില് പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന സജിയെ പോലീസ് പിടികൂടി. വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പില് നിന്നാണ് സജിയെ പോലീസ് പിടികൂടിയത്. നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി തോട്ടുവാക്കടയില് വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പില് കുഴിച്ചിട്ട നിലയില് രണ്ട് മൃതദേഹങ്ങള് പോലീസ് കണ്ടെത്തിയതിന് പിന്നാലെ സജി മുമ്പേ തയ്യാറാക്കി വച്ച ബാഗുമായി ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു. സജിയുടെ മാതാവ് മേരിക്കുട്ടി, സഹോദരന് റെജി എന്നിവരുടെ തിരോധാനത്തില് ഇയാളുടെ സഹോദരി സിനി ഞായറാഴ്ച പോലീസില് പരാതി നല്കിയിരുന്നു.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഇവരുടെ വീടിന് സമീപത്തെ പറമ്പില് ഒരു പുരുഷന്റെ കാല്ഭാഗം മണ്ണിനടിയില് നിന്നും പുറത്തേക്ക് നില്ക്കുന്നത് നാട്ടുകാരാണ് കണ്ടത്. തുടര്ന്ന് പോലീസില് വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.