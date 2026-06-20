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യുഎഇ വിസ നിയമങ്ങളിലെ ഇളവ്; ജൂലൈ 9-ന് മുൻപ് ഈ വിസക്കാർ നടപടി എടുത്തില്ലെങ്കിൽ കുടുങ്ങും, ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക
ജൂലൈ 9 ലെ സമയപരിധി പ്രധാനമായും ഓവർസ്റ്റേ പിഴ ഒഴിവാക്കി നൽകിയ വിസിറ്റ് വിസക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു.
ദുബൈ | പ്രാദേശിക വിമാന സർവീസുകളിലെ തടസ്സങ്ങൾ കാരണം മുൻപ് വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞിട്ടും രാജ്യത്ത് തുടരേണ്ടി വന്നവർക്ക് പിഴ ഒഴിവാക്കി നൽകിയ താൽക്കാലിക ഇളവുകളുടെ കാലാവധി അവസാനിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ യുഎഇ അധികൃതർ 30 ദിവസത്തെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻമേൽ ജൂലൈ 9 നകം നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടവർ ആരെല്ലാം എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ യുഎഇയിലെ പ്രവാസികൾക്കിടയിൽ മുഖ്യ ചർച്ചാവിഷയം.
യുഎഇയിലെ ടൈപ്പിങ് സെന്ററുകൾ നൽകുന്ന വിവരമനുസരിച്ച്, ഈ താൽക്കാലിക ആനുകൂല്യം ലഭിച്ച സന്ദർശക വിസക്കാരെയാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം പ്രധാനമായും ബാധിക്കുന്നത്. ഇത്തരക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ വിസ സ്റ്റാറ്റസ് നിയമവിധേയമാക്കാനോ അതല്ലെങ്കിൽ പിഴ കൂടാതെ രാജ്യം വിടാനോ ഉള്ള അവസാന അവസരമാണ് അധികൃതർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ഫെഡറൽ അതോറിറ്റി ഫോർ ഐഡന്റിറ്റി സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കസ്റ്റംസ് ആൻഡ് പോർട്ട്സ് സെക്യൂരിറ്റി (ഐ സി പി) പ്രഖ്യാപിച്ച ഈ പ്രത്യേക ഇളവ് കാലാവധി ജൂൺ 10 മുതൽ ജൂലൈ 9 വരെയാണ്. കുടുങ്ങിക്കിടന്ന യാത്രക്കാർക്ക് ആശ്വാസമായി പ്രഖ്യാപിച്ച അസാധാരണ സാഹചര്യങ്ങൾ അവസാനിച്ചതായും അതിനാൽ അർഹരായവർ നിശ്ചിത സമയപരിധിക്ക് മുൻപ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണമെന്നും അതോറിറ്റി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രേസ് പിരീഡ് അനുവദിച്ചത്?
മേഖലയിലെ കടുത്ത സംഘർഷങ്ങളും വ്യോമപാത നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം ഈ വർഷം പല രാജ്യങ്ങളിലേക്കുമുള്ള വിമാന സർവീസുകൾ തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേത്തുടർന്ന് വിനോദസഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി യാത്രക്കാർക്ക് നിശ്ചയിച്ച സമയത്ത് യുഎഇയിൽ നിന്ന് മടങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യാത്ര മുടങ്ങിയ സന്ദർശകർക്ക് പിഴ ഈടാക്കാതെ രാജ്യത്ത് തുടരാൻ അധികൃതർ താൽക്കാലിക അനുമതി നൽകിയത്. സാധാരണ നിലയിൽ മാർച്ച് മാസത്തിൽ രാജ്യം വിടേണ്ടിയിരുന്ന പലർക്കും മാസങ്ങളോളം അധികമായി യുഎഇയിൽ തുടരാൻ ഈ ഇളവിലൂടെ സാധിച്ചു.
ഈ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്?
ജൂലൈ 9 ലെ സമയപരിധി പ്രധാനമായും ഓവർസ്റ്റേ പിഴ ഒഴിവാക്കി നൽകിയ വിസിറ്റ് വിസക്കാരെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ട്രാവൽ ഏജൻസികൾ പറയുന്നു. ഇതിനകം തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ രാജ്യം വിട്ടു കഴിഞ്ഞു. ബാക്കിയുള്ളവർ തങ്ങളുടെ വിസാ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സ്റ്റാറ്റസ് മാറ്റാനുമായി ഗ്രേസ് പിരീഡ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.
റെസിഡൻസ് വിസക്കാർക്ക് ഈ ഗ്രേസ് പിരീഡ് ബാധകമാണോ?
ജൂലൈ 9 ലെ ഈ പ്രത്യേക ഇളവ് യുഎഇയിലെ സാധാരണ റെസിഡൻസ് വിസക്കാരുടെ ഗ്രേസ് പിരീഡ് സംവിധാനവുമായി കൂട്ടിക്കുഴക്കേണ്ടതില്ലെന്നാണ് വിസ ടൈപ്പിങ് സെന്ററുകാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. റെസിഡൻസ് വിസ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയോ കാലാവധി കഴിയുകയോ ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവരുടെ വിസ കാറ്റഗറിയും ജോലിയും അനുസരിച്ച് പ്രത്യേകവും വ്യത്യസ്തവുമായ ഗ്രേസ് പിരീഡുകളാണ് സാധാരണയായി ലഭിക്കാറുള്ളത്. നിലവിലെ ജൂലൈ 9 ലെ പ്രത്യേക ഇളവ് സാധാരണ റെസിഡൻസ് വിസക്കാരുടെ ചട്ടക്കൂടിന് ബാധകമല്ലെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് മുന്നിലുള്ള വഴികൾ എന്തെല്ലാം?
അർഹരായ വ്യക്തികൾക്ക് സമയപരിധിക്ക് മുൻപായി പുതിയ ലീഗൽ സ്റ്റാറ്റസ് നേടാൻ ഇമിഗ്രേഷൻ ചാനലുകൾ വഴി സാധിക്കും. ഇതിനകം ജോലി കണ്ടെത്തിയവർക്ക് പുതിയ എംപ്ലോയ്മെന്റ് വിസ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും അവസരമുണ്ട്. സ്വന്തം നിലയിൽ വിസ പുതുക്കാൻ സാധിക്കാത്തവർ പിഴയും മറ്റ് ശിക്ഷാ നടപടികളും ഒഴിവാക്കാനായി ജൂലൈ 9 നകം രാജ്യം വിടണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു.
ജൂലൈ 9ന് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും?
പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട സന്ദർശകർക്ക് തങ്ങളുടെ വിസാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള അവസാന അവസരമായാണ് ഈ ഗ്രേസ് പിരീഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 9 ന് ശേഷം സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഓവർസ്റ്റേ പിഴ നിയമങ്ങൾ കർശനമായി ബാധകമാകും. അവസാന നിമിഷം വരെ കാത്തുനിൽക്കാതെ എത്രയും വേഗം വിസാ സ്റ്റാറ്റസ് പരിശോധിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഇമിഗ്രേഷൻ രംഗത്തെ വിദഗ്ദ്ധർ സന്ദർശകരെ ഉപദേശിക്കുന്നു.
Content Highlights:
UAE’s July 9 visa deadline targets visit visa holders previously exempted from overstay fines due to flight disruptions. Eligible individuals must regularise their status or leave the country before the 30-day grace period ends to avoid penalties. Regular residence visas remain unaffected.