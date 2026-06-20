കാഞ്ഞങ്ങാട് പട്രോളിംഗിനിടെ കാറിടിച്ച സംഭവം; പരുക്കേറ്റ രണ്ട് പോലീസുകാരുടെയും കാലുകള്‍ മുറിച്ച് മാറ്റി

Kerala
കാഞ്ഞങ്ങാട് പട്രോളിംഗിനിടെ കാറിടിച്ച സംഭവം; പരുക്കേറ്റ രണ്ട് പോലീസുകാരുടെയും കാലുകള് മുറിച്ച് മാറ്റി
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാര് നിയന്ത്രണംവിട്ട് പട്രോളിംഗ് സംഘത്തിന് നേരെ ഇടിച്ച്കയറിയത്.
കാസര്കോട്| കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹൈവേ പട്രോളിംഗിനിടെ നിയന്ത്രണംവിട്ട കാറിടിച്ച് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റ രണ്ട് പോലീസുകാരുടെയും കാലുകള് മുറിച്ച് മാറ്റി. സിവില് പോലീസ് ഓഫിസര്മാരായ സൂരജ് (32), അലോഷ്യസ്( 39) എന്നിവരുടെ കാലുകളാണ് മുറിച്ച് മാറ്റിയത്. ഒരാളുടെ കാല്മുട്ടിന് താഴെയും മറ്റൊരാളുടെ കാല്പ്പാദവുമാണ് മുറിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്.
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാര് നിയന്ത്രണംവിട്ട് പട്രോളിംഗ് സംഘത്തിന് നേരെ ഇടിച്ച്കയറിയത്. ജീപ്പിന്റെ പിന്നില് നില്ക്കുകയായിരുന്ന പോലീസുകാരെയാണ് കാര് ഇടിച്ചത്. അപകടത്തില്പ്പെട്ട പോലീസുകാര് ഇരുവാഹനങ്ങള്ക്കും ഇടയില്പ്പെട്ടു.
ഇവരെ ഉടന് തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും പരുക്ക് ഗുരുതരമായതിനാല് മംഗളുരുവിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല, തൃക്കരിപ്പൂര് എംഎല്എ സന്ദീപ് വാര്യര് എന്നിവര് ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനല്കുകയും ചെയ്തു.
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Two civil police officers sustained severe injuries after a speeding car rammed into a highway patrol team in Kanhangad. Both victims underwent leg amputations at a private hospital in Mangaluru. Ministers and political leaders intervened to ensure all necessary medical support.