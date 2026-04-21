Connect with us

Ongoing News

യു എ ഇയിൽ ഫ്ലൈയിംഗ് ടൈഗർ ഗ്ലാസ് കപ്പുകൾക്ക് നിരോധനം; ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉടൻ നശിപ്പിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശം

220 മില്ലി ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഗ്ലാസ് കപ്പുകളാണ് മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്

Published

Apr 21, 2026 11:34 pm |

Last Updated

Apr 21, 2026 11:34 pm

ദുബൈ | യു എ ഇ വിപണിയിലുള്ള ഫ്ലൈയിംഗ് ടൈഗർ ബ്രാൻഡിന്റെ പ്രത്യേക തരം ഗ്ലാസ് കപ്പുകൾ ഉടൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിർത്തണമെന്നും അവ നശിപ്പിച്ചു കളയണമെന്നും സാമ്പത്തിക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി. കപ്പുകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലെഡ്, കാഡ്മിയം എന്നിവയുടെ അളവ് നിശ്ചിത പരിധിയിൽ കൂടുതലാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് നടപടി.

220 മില്ലി ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഗ്ലാസ് കപ്പുകളാണ് മന്ത്രാലയം തിരിച്ചുവിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2024 ലും 2025 ലും വിറ്റഴിച്ച കപ്പുകളുടെ പുറത്തെ പ്രിന്റിലാണ് അപകടകരമായ രീതിയിൽ ലെഡ്, കാഡ്മിയം എന്നിവയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയത്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുരുതരമായ ഭീഷണി ഉയർത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മന്ത്രാലയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അറിയിച്ചു.

ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൈവശമുള്ളവർ ഒട്ടും വൈകാതെ അവ ഉപേക്ഷിക്കണം. വിപണിയിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരവും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ കർശനമായ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാത്തവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി. ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഈ അടിയന്തര ഇടപെടൽ.

Summary

The UAE Ministry of Economy and Tourism has issued an urgent recall for 220ml glass drinking cups from the Flying Tiger brand sold during 2024 and 2025. Investigations revealed that the external print on these cups contains elevated levels of lead and cadmium, which pose significant health risks to consumers. Authorities have advised the public to dispose of the product immediately to ensure safety and maintain high quality standards in the market.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Ongoing News

