Ongoing News
യുഎഇയിൽ നബിദിന അവധി സെപ്റ്റംബർ 5ന്; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി
യുഎഇയയിൽ റബിഉൽ അവ്വൽ മാസം ഓഗസ്റ്റ് 25 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
അബുദാബി | പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 5 ന് യുഎഇയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാരാന്ത്യ അവധിയായ ശനിയും ഞായറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വാരാന്ത്യ അവധിയാണ്.
ഓഗസ്റ്റ് 23 ശനിയാഴ്ച റബിഉൽ അവ്വൽ മാസപ്പിറവി കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന്, സഫർ മാസം 30 ദിവസം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് യുഎഇയിലെ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, യുഎഇയയിൽ റബിഉൽ അവ്വൽ മാസം ഓഗസ്റ്റ് 25 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്.
അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയിൽ യുഎഇക്ക് ഒരു ദിവസം മുൻപ് മാസപ്പിറവി കണ്ടതിനാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും പ്രവാചകരുടെ ജന്മദിനം ഒരേ ദിവസം ആയിരിക്കില്ല.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നാഷണല് സര്വീസ് സ്കീം; സംസ്ഥാന കോര്ഡിനേറ്ററുടെ താത്ക്കാലിക ചുമതല ഡോ. ഡി ദേവിപ്രിയക്ക്
Ongoing News
യുഎഇയിൽ നബിദിന അവധി സെപ്റ്റംബർ 5ന്; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി
Kerala
പണിയെടുത്ത് ജീവിച്ചൂടെ; സ്കൂള് ഓണാവധി വെട്ടിക്കുറക്കുമെന്ന വ്യാജ വാര്ത്തക്കെതിരെ മന്ത്രി ശിവന്കുട്ടി
Kerala
ക്ലിനിക്ക് ജീവനക്കാരിക്കു നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പ്രതി പിടിയില്
Kerala
സ്റ്റീല് ബിന്നിൽ മലമൂത്ര മാലിന്യവും നിക്ഷേപിക്കുന്നു; ദുരിതം പേറി ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള്
National
ഐ എൻ എസ് ഹിംഗിരിയും ഐ എൻ എസ് ഉദയഗിരിയും ഇനി ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ അഭിമാനം
Kerala