യുഎഇയിൽ നബിദിന അവധി സെപ്റ്റംബർ 5ന്; സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വാരാന്ത്യ അവധി

യുഎഇയയിൽ റബിഉൽ അവ്വൽ മാസം ഓഗസ്റ്റ് 25 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്.

Published

Aug 26, 2025 5:18 pm |

Last Updated

Aug 26, 2025 5:18 pm

അബുദാബി | പ്രവാചകർ മുഹമ്മദ് നബി (സ) യുടെ ജന്മദിനം പ്രമാണിച്ച് സെപ്റ്റംബർ 5 ന് യുഎഇയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. വാരാന്ത്യ അവധിയായ ശനിയും ഞായറും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തെ അവധി ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച വാരാന്ത്യ അവധിയാണ്.

ഓഗസ്റ്റ് 23 ശനിയാഴ്ച റബിഉൽ അവ്വൽ മാസപ്പിറവി കാണാത്തതിനെ തുടർന്ന്, സഫർ മാസം 30 ദിവസം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് യുഎഇയിലെ വാനനിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ, യുഎഇയയിൽ റബിഉൽ അവ്വൽ മാസം ഓഗസ്റ്റ് 25 തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ആരംഭിച്ചത്.

അതേസമയം, സൗദി അറേബ്യയിൽ യുഎഇക്ക് ഒരു ദിവസം മുൻപ് മാസപ്പിറവി കണ്ടതിനാൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളിലും പ്രവാചകരുടെ ജന്മദിനം ഒരേ ദിവസം ആയിരിക്കില്ല.

