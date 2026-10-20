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പ്രകൃതി കടംതന്ന ഊർജം
കത്തുമ്പോൾ വലിയ അളവിൽ താപവും പ്രകാശവും (ഊർജം) പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
ആദിമ മനുഷ്യൻ കാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് കല്ലുകൾ ഉരസി തീ കണ്ടപ്പോൾ തുടങ്ങിയതാണ് ഊർജത്തിന്റെ കഥ. ആ ചെറിയ തീയാണ് ഇന്ന് റോക്കറ്റായി ആകാശം കീറുന്നതും കപ്പലായി കടൽ താണ്ടുന്നതും. വിറകിൽ നിന്ന് കൽക്കരിയിലേക്കും കൽക്കരിയിൽ നിന്ന് പെട്രോളിലേക്കും പെട്രോളിൽ നിന്ന് സൂര്യനിലേക്കും മനുഷ്യൻ നടത്തിയ വലിയ യാത്രയാണ് ഇന്ധനത്തിന്റെ ചരിത്രം. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്ത ഒന്നാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ. അടുപ്പിലെ തീപുക മുതൽ ആകാശത്തുയരുന്ന റോക്കറ്റുകൾക്ക് വരെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ്. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, കത്തുമ്പോൾ വലിയ അളവിൽ താപവും പ്രകാശവും (ഊർജം) പുറത്തുവിടുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
പ്രധാനമായും മൂന്ന് തരം
ഖര ഇന്ധനങ്ങൾ
കൽക്കരി, വിറക്, ചാണകവരളി എന്നിവ ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പണ്ടുകാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യൻ ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ദ്രാവക ഇന്ധനങ്ങൾ
പെട്രോൾ, ഡീസൽ, മണ്ണെണ്ണ എന്നിവയാണ് ഇവ. വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കാനും യന്ത്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും ഇവ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
വാതക ഇന്ധനങ്ങൾ
എൽ പി ജി (പാചക വാതകം), സി എൻ ജി, ബയോഗ്യാസ് എന്നിവ ഇതിൽപ്പെടുന്നു. ഇവ മറ്റ് ഇന്ധനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മലിനീകരണം കുറഞ്ഞവയാണ്.
ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ധനം രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളാണ്. ഇന്ധനങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു, എത്രകാലം നിലനിൽക്കും എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഇവയെ വീണ്ടും രണ്ടായി തിരിക്കാം.
പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്തവ
ഭൂമിക്കടിയിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് രൂപപ്പെടുന്ന ഇവ ഒരിക്കൽ തീർന്നുപോയാൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇവയെ ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കൽക്കരി, പെട്രോളിയം, പ്രകൃതിവാതകം തുടങ്ങിയവ ഉദാഹരണം.
പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയുന്നവ
എത്ര ഉപയോഗിച്ചാലും തീർന്നുപോകാത്തതും പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതുമായ ഊർജ സ്രോതസ്സുകളാണിത്. സൗരോർജം, കാറ്റ്, ജലവൈദ്യുതി, ജൈവ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്നിവ ഉദാഹരണങ്ങൾ.
ഭാവിയിലെ ഇന്ധനങ്ങൾ
ഫോസിൽ ഇന്ധനങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വേഗത്തിൽ തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ഇവ അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിനും ആഗോളതാപനത്തിനും കാരണമാകുന്നു. അതിനാൽ ശാസ്ത്രലോകം ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്രോതസ്സുകൾ തേടുകയാണ്. ഹൈഡ്രജൻ വാതകം, സൗരോർജം, ബയോ-ഡീസൽ (സസ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നിർമിക്കുന്നത്) എന്നിവയാണ് നാളെയുടെ ഇന്ധനങ്ങൾ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈഡ്രജൻ കത്തുമ്പോൾ ജലബാഷ്പം മാത്രമാണ് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്നത് എന്നതിനാൽ ഇത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായ ഇന്ധനമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇന്ധനങ്ങൾ പ്രകൃതി നമുക്ക് തന്ന വലിയൊരു നിധിയാണ്. എന്നാൽ, ഇവയുടെ അമിതവും അശ്രദ്ധവുമായ ഉപയോഗം പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ തകർക്കും.
Content Highlights:
Fuels are categorized into solid, liquid, and gaseous forms, as well as renewable and non-renewable sources. Fossil fuels are rapidly depleting and causing pollution, driving research toward cleaner alternatives like hydrogen and solar power. Sustainable and responsible energy use is crucial for preserving the natural environmental balance.