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പ്രധാനമന്ത്രി മാര്ക്ക് കാര്ണിക്ക് ആശ്വാസം; കാനഡയുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ തുടരാന് ഹിതം രേഖപ്പെടുത്തി ആല്ബെര്ട്ടന് ജനത
എണ്ണിയ പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളില് ഏകദേശം 77 ശതമാനം പേരും കാനഡയില് തുടരുന്നതിനെ പിന്തുണച്ചു.
ഒട്ടാവ | പ്രവിശ്യയുടെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി നടന്ന വിഘടനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഹിതപരിശോധനയില് കാനഡയുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ തുടരാനുള്ള ഹിതം രേഖപ്പെടുത്തി ആല്ബെര്ട്ടയിലെ ജനങ്ങള്. അമേരിക്കയുമായുള്ള വ്യാപാരയുദ്ധത്തിനിടയില് രാജ്യത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി മാര്ക്ക് കാര്ണിക്ക് വലിയ ആശ്വാസമേകുന്നതാണ് ഈ ഫലം. ഇന്ന് പുറത്തുവന്ന പ്രാഥമിക ഫലങ്ങള് പ്രകാരം, എണ്ണിയ പത്തു ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളില് ഏകദേശം 77 ശതമാനം പേരും കാനഡയില് തുടരുന്നതിനെ പിന്തുണച്ചു. വിഘടനത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന നടപടികള് ആരംഭിക്കുന്നതിന് 23 ശതമാനം പേരുടെ പിന്തുണയുണ്ട്.
ഫലത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്ത കാര്ണി, ആല്ബെര്ട്ടക്കാര് ഐക്യത്തിന് അനുകൂലമായി വ്യക്തമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ‘അവര് ഐക്യം തിരഞ്ഞെടുത്തു, ഒരുമിച്ച് കെട്ടിപ്പടുക്കുകയും പരസ്പരം പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്തു.” കാര്ണി പ്രസ്താവനയില് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, വോട്ടെടുപ്പിന്റെ ഫലം എതിരാണെങ്കിലും സ്വതന്ത്ര ആല്ബെര്ട്ടക്കായുള്ള തന്റെ ശ്രമം തുടരുമെന്ന് വിഘടനവാദികളായ ആല്ബെര്ട്ട പ്രോസ്പെരിറ്റി പ്രോജക്റ്റിന്റെ ഉന്നത നേതാവ് ജെഫ്രി റാത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
Content Highlights: Albertans voted to remain part of Canada in a crucial provincial referendum, rejecting proposals for separation. The outcome provides major relief to Prime Minister Mark Carney following an intensive national unity campaign. The decision reaffirms political stability and national integration.