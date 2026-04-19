Kerala
കാര് ലോറിയില് ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് യുവാക്കള് മരിച്ചു
കൊട്ടിയത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് പരവൂര് സ്വദേശികളായ ചാള്സ്, സാന്ജോ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്
കൊല്ലം | കാര് ലോറിയില് ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് യുവാക്കള് മരിച്ചു. കൊട്ടിയത്തുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തില് പരവൂര് സ്വദേശികളായ ചാള്സ്, സാന്ജോ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. യുവാക്കള് സഞ്ചരിച്ച കാര് നിര്ത്തിയിട്ട ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയായിരുന്നു.
ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ യുവാക്കളെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. കൊട്ടിയത്ത് പട്ടരുമുക്കിനും ഉമയനല്ലൂരിനും ഇടയിലായിരുന്നു അപകടം. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തില് കാറിന്റെ മുന്ഭാഗം പൂര്ണമായി തകര്ന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
നെട്ടയം മലമുകളില് ബി ജെ പി പ്രവര്ത്തകരും നാട്ടുകാരും തമ്മില് സംഘര്ഷം
International
അമേരിക്കയിലെ ലൂസിയാനയിലുണ്ടായ വെടിവെപ്പില് എട്ട് കുട്ടികള് കൊല്ലപ്പെട്ടു
Kerala
കാര് ലോറിയില് ഇടിച്ചു കയറി രണ്ട് യുവാക്കള് മരിച്ചു
International
ബേബി ഫുഡില് എലിവിഷത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം; യൂറോപ്പില് ആശങ്ക
Kerala
മത്സ്യം വാങ്ങാനെത്തിയ ഏഴു വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച മത്സ്യ വില്പ്പനക്കാരന് അറസ്റ്റില്
Kerala
വേനല്ച്ചൂടില് നട്ടം തിരിയുന്ന കേരളത്തിന് ആശ്വാസമായി മഴ മുന്നറിയിപ്പ്
Kerala