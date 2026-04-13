Kerala
ടിപ്പര് ബൈക്കില് ഇടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള് മരിച്ചു
മാവേലിക്കര മിച്ചല് ജങ്ഷനില് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ടിനായിരുന്നു അപകടം.
മാവേലിക്കര| ടിപ്പര് ബൈക്കില് ഇടിച്ച് രണ്ട് വിദ്യാര്ഥികള് മരിച്ചു. പെരിങ്ങിലിപ്പുറം കാട്ടുത്തറയില് മധു, സവിത ദമ്പതികളുടെ മകന് മാനവ് (18), രതീഷ് സൗമ്യ ദമ്പതികളുടെ മകന് ആദിത്യന് (16) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. മാവേലിക്കര മിച്ചല് ജങ്ഷനില് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ രണ്ടിനായിരുന്നു അപകടം. മാവേലിക്കരയിലെ ടര്ഫില് ഫുട്ബാള് കളിക്കാന് പോയതായിരുന്നു ഇവര്. മാനവ് അപകടസ്ഥലത്തും ആദിത്യന് പരുമലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്.
Latest
International
എ ഐ കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ യുവാവ് മരണം വരിച്ചു; ഗൂഗിൾ ജെമിനിക്കെതിരെ നിയമനടപടി
Kerala
പോളിങ് ശതമാനം 79.63; അന്തിമ കണക്ക് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല
National
പെട്രോളിനും ഗ്യാസിനും പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടുത്ത പ്രഹരം; നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ആ പ്രധാന വസ്തുവിനും ക്ഷാമം വരുന്നു!
Kerala
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണു
National
ജെയിംസ് ബോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യു; ഹൈദരാബാദിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഡോക്ടർ പിടിയിൽ
Kerala
തിരുവനന്തപുരം പൂവാറിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റസ്റ്റോറന്റിൽ തീപിടുത്തം
Kerala