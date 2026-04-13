Connect with us

Kerala

തിരുവനന്തപുരം പൂവാറിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റസ്റ്റോറന്റിൽ തീപിടുത്തം

തീപിടുത്തത്തില്‍ ആളപായമില്ല.

Published

Apr 13, 2026 3:58 pm |

Last Updated

Apr 13, 2026 3:58 pm

തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം പൂവാറില്‍ ഫ്ളോട്ടിങ് റസ്റ്ററന്റില്‍ തീപിടിച്ചു. ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയായായിരുന്നു സംഭവം. ഷോര്‍ട് സര്‍ക്യൂട്ടാണ് തീപിടിത്തത്തിനു കാരണമെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. തീപിടുത്തത്തില്‍ ആളപായമില്ല.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

എ ഐ കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ യുവാവ് മരണം വരിച്ചു; ഗൂഗിൾ ജെമിനിക്കെതിരെ നിയമനടപടി

Kerala

പോളിങ് ശതമാനം 79.63; അന്തിമ കണക്ക് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല

National

പെട്രോളിനും ഗ്യാസിനും പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടുത്ത പ്രഹരം; നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ആ പ്രധാന വസ്തുവിനും ക്ഷാമം വരുന്നു!

Kerala

തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണു

National

ജെയിംസ് ബോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യു; ഹൈദരാബാദിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഡോക്ടർ പിടിയിൽ

Kerala

Kerala

ബൈ​ക്ക് കാ​റു​മാ​യി കൂ​ട്ടി​യി​ടി​ച്ച് യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം