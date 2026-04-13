Kerala
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണു
ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചു.
തിരുവനന്തപുരം| തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ വലിയമരം ഒടിഞ്ഞുവീണു. കന്റോണ്മെന്റ് ഗേറ്റിന് മുന്നിലെ മരമാണ് ഒടിഞ്ഞുവീണത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കായിരുന്നു സംഭവം. തുടര്ന്ന് അഗ്നിശമന സേനയെത്തി മരം മുറിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു.
ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവച്ചു. മരത്തിന് താഴെ ജീവനക്കാര് ഇല്ലാത്തതിനാല് വന് അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. വലിയ ശബ്ദത്തോടെയാണ് മരം വീഴുകയായിരുന്നു ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവര് പരിസരപ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഓടിമാറുകയായിരുന്നു.
International
എ ഐ കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ യുവാവ് മരണം വരിച്ചു; ഗൂഗിൾ ജെമിനിക്കെതിരെ നിയമനടപടി
Kerala
പോളിങ് ശതമാനം 79.63; അന്തിമ കണക്ക് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല
National
പെട്രോളിനും ഗ്യാസിനും പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടുത്ത പ്രഹരം; നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ആ പ്രധാന വസ്തുവിനും ക്ഷാമം വരുന്നു!
Kerala
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണു
National
ജെയിംസ് ബോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യു; ഹൈദരാബാദിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഡോക്ടർ പിടിയിൽ
Kerala
തിരുവനന്തപുരം പൂവാറിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റസ്റ്റോറന്റിൽ തീപിടുത്തം
Kerala