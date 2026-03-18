Kerala
രണ്ടത്താണിയെ അനുനയിപ്പിച്ചു; ലീഗില് തുടരും
പാണക്കാട്ടേക്ക് വിളിപ്പിച്ചാണ് അനുനയിപ്പിച്ചത്
മലപ്പുറം | മുസ്്ലിം ലീഗ് സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടികക്കെതിരെ പരസ്യമായി പ്രതികരിച്ച അബ്ദുറഹിമാന് രണ്ടത്താണി മുസ്്ലിം ലീഗില് തുടരും. ഉടക്കി നിന്ന രണ്ടത്താണിയെ പാണക്കാട്ടേക്ക് വിളിച്ച് സാദിഖലിതങ്ങള് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി.
തുടര്ന്നാണ് ലീഗില് തന്നെ തുടരാന് അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചത്. രണ്ടത്താണി മറുകണ്ടം ചാടുമെന്നും ഇടതു മുന്നണി സ്ഥാനാര്ഥിയായി രംഗത്തുവരുമെന്നും സൂചന പുറത്തുവന്നിരുന്നു.
---- facebook comment plugin here -----
Latest
Kerala
രണ്ടത്താണിയെ അനുനയിപ്പിച്ചു; ലീഗില് തുടരും
Kerala
സ്ഥാനാര്ഥി പട്ടിക: വി ഡി സതീശനും കെ സി വേണുഗോപാലും തമ്മില് തര്ക്കം; രോഷാകുലനായി രാഹുല് ഗാന്ധി
Kerala
രണ്ടത്താണിയെ ലീഗ് വ്യവസായികളുടെ സംഘടന പുറത്താക്കി
Kerala
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് നാളെ നാമനിര്ദേശ പത്രിക സമര്പ്പിക്കും
Kerala
മൂന്നു ദിവസം ഇപ്പോള് തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടു; കോണ്ഗ്രസ് തന്നെ പിന്തുണക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കോണ്ഗ്രസ് ഓഫീസിലാണ് ചോദിക്കേണ്ടത് : ജി സുധാകരന്
Kerala
കേരളത്തില് വച്ച് കാമുകനോടൊപ്പം ചേര്ന്നു ഭര്ത്താവിനെ കൊലപ്പെടുത്തി കുഴിച്ചുമൂടിയ പശ്ചിമ ബംഗാള് സ്വദേശികള്ക്ക് ജീവപര്യന്തം തടവ്
Ongoing News