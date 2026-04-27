പത്തനംതിട്ടയില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് സൂര്യാതപമേറ്റു

കോന്നി മങ്ങാരം പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ മുരളി മോഹനന്‍ (64), കല്ലറ കടവ് കളീക്കല്‍ ഹൗസില്‍ അമല പ്രേം (19) എന്നിവര്‍ക്കാണ് സൂര്യാതപമേറ്റത്.

Apr 28, 2026 12:06 am |

Apr 28, 2026 12:06 am

പത്തനംതിട്ട | പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ രണ്ടിടത്ത് സൂര്യാതപമേറ്റ സംഭവങ്ങള്‍ റിപോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. കോന്നി മങ്ങാരം പുത്തന്‍വീട്ടില്‍ മുരളി മോഹനന്‍ (64), കല്ലറ കടവ് കളീക്കല്‍ ഹൗസില്‍ അമല പ്രേം (19) എന്നിവര്‍ക്കാണ് സൂര്യാതപമേറ്റത്.

കോന്നി ചന്തക്ക് സമീപം വെച്ചാണ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് കടയിലെ ടെക്‌നീഷ്യനായ മുരളി മോഹനന്‍ സൂര്യാതപത്തിന് ഇരയായത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി ഹോട്ടലിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നതിനിടെ മുഖം, കഴുത്ത്, കൈകള്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ പൊള്ളലേല്‍ക്കുകയായിരുന്നു.

നഗരത്തില്‍ എസ് ബി ഐക്ക് മുന്നില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോഴാണ് അമല പ്രേമിന് സൂര്യാതപമേറ്റത്. സമീപത്തുണ്ടായിരുന്നവര്‍ പത്തനംതിട്ട ജനറല്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചു.

 

 

Related Topics:
പത്തനംതിട്ടയില്‍ രണ്ടുപേര്‍ക്ക് സൂര്യാതപമേറ്റു

പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പ് ഹൃദയം മാറ്റിവെച്ച മാത്യു അച്ചാടന്‍ നിര്യാതനായി

യു ഡി എഫിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചര്‍ച്ച: നാലാമനായി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും

പുത്തന്‍ സംരംഭങ്ങളുമായി വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം; 800 കോടിയുടെ വികസനത്തിന് മൂന്ന് ധാരണാപത്രങ്ങള്‍ ഒപ്പിട്ട് വിസില്‍

നിതിന്‍രാജിന്റെ മരണം: ഹര്‍ത്താലില്‍ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് കെ പി എം എസ്

ലോകകപ്പ് 2026: പ്രൈസ് മണി വര്‍ധിപ്പിക്കാനൊരുങ്ങി ഫിഫ

കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്ന കേസ്: ഭര്‍ത്താവിന് ജീവപര്യന്തം