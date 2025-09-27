Connect with us

Kerala

വൈക്കത്ത് കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

കരിപ്പാടം സ്വദേശി മുർത്താസ് അലി റഷീദ് (27), വൈക്കം സ്വദേശി ഋതിക് (29) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്.

Published

Sep 27, 2025 12:14 pm |

Last Updated

Sep 27, 2025 12:14 pm

കോട്ടയം| വൈക്കം തലയോലപ്പറമ്പിൽ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടുപേർ മരിച്ചു. കരിപ്പാടം സ്വദേശി മുർത്താസ് അലി റഷീദ് (27), വൈക്കം സ്വദേശി ഋതിക് (29) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ ഇരുവരെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

തലയോലപ്പറമ്പ് തലപ്പാറയ്ക്കടുത്തുള്ള കൊങ്ങിണിമുക്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ച അർധരാത്രി 12 മണിയോടെയാണ് അപകടം. കയറ്റം കയറിയെത്തിയ ലോറി കാറിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

കാറിലാകെ മൂന്നുപേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ ഇവരുടെ സുഹൃത്ത് സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തുടരുകയാണ്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ അറിയിക്കുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

പാക്കിസ്ഥാൻ തീവ്രവാദത്തെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്നു; ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ചുട്ട മറുപടി

National

ഒഡിഷയില്‍ 60,000 കോടി രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികള്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് പ്രധാനമന്ത്രി

National

മധ്യപ്രദേശില്‍ വീട്ടില്‍ അതിക്രമിച്ച് കയറിയ യുവാവ് മാതാവിന് മുന്നില്‍ അഞ്ച് വയസുകാരനെ തലയറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തി

Kerala

എന്‍എസ്എസിന്റെ നിലപാടില്‍ യുഡിഎഫ് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല; വി ഡി സതീശന്‍

Kerala

തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയില്‍ രണ്ട് വയസുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതി ഹസന്‍കുട്ടി കുറ്റക്കാരന്‍

Kerala

തൃശൂര്‍ കണിമംഗലം വിന്‍സെന്റ് വധക്കേസ്; പ്രതികള്‍ കുറ്റക്കാര്‍

Kerala

പാചകത്തൊഴിലാളിയുടെ മൃതദേഹം സഹോദരിയുടെ വീടിന്റെ ടെറസില്‍; ദുരൂഹത, ഒരാള്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍