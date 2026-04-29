Kerala

തളിപ്പറമ്പ് എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

1.4741 ഗ്രാം എം ഡി എം എയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

Apr 29, 2026 3:32 pm |

Apr 29, 2026 3:32 pm

കണ്ണൂര്‍| തളിപ്പറമ്പ് എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍. എരമം മാതമംഗലം താറ്റ്യേരിയിലെ എ ഫൈസല്‍ (44), മാതമംഗലം കുറ്റൂരിലെ കെപി മന്‍സൂര്‍ (42) എന്നിവരെയാണ് കണ്ണൂര്‍ റൂറല്‍ പോലീസ് മേധാവിയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ലഹരിവിരുദ്ധ സ്‌ക്വാഡായ ഡാന്‍സാഫും തളിപ്പറമ്പ് പോലീസും ചേര്‍ന്ന് പിടികൂടിയത്. ഇവരില്‍ നിന്ന് 1.4741 ഗ്രാം എം ഡി എം എയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്.

തളിപ്പറമ്പ് എം ഡി എം എയുമായി രണ്ടുപേര്‍ പിടിയില്‍

