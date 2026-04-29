കൊല്ലത്ത് അമ്മയെ മകന്‍ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു

രാധാമണിയുടെ കഴുത്തിലാണ് വെട്ടേറ്റത്.

Apr 29, 2026 3:04 pm |

Apr 29, 2026 3:04 pm

കൊല്ലം| കൊട്ടാരക്കരയില്‍ അമ്മയെ മകന്‍ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. കൊട്ടാരക്കര സ്വദേശി രാധാമണിയെയാണ് വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചത്. രാധാമണിയുടെ കഴുത്തിലാണ് വെട്ടേറ്റത്.

ഉടന്‍ തന്നെ ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല്‍ കോളജ് ആശുപത്രില്‍ എത്തിച്ചു. കുടുംബ തര്‍ക്കമാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതി മഹേഷിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

