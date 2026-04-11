Connect with us

National

മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ ഗ്യാ​സ് സി​ലി​ണ്ട​ർ പൊ​ട്ടി​ത്തെ​റി​ച്ച് മൂ​ന്ന് മ​ര​ണം

ഓടും തിണിയും കൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച 30 ഓളം വീടുകള്‍ തീപിടുത്തത്തില്‍ കത്തി നശിച്ചു.

Published

Apr 11, 2026 2:52 pm |

Last Updated

Apr 11, 2026 2:52 pm

മുംബൈ| മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെയില്‍ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് മൂന്ന് പേര്‍ മരിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി എട്ടരയ്ക്ക് ഇന്ദ്രലോക് കോളനിയിലാണ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടുത്തമുണ്ടയാത്. ഓടും തിണിയും കൊണ്ടു നിര്‍മിച്ച 30 ഓളം വീടുകള്‍ തീപിടുത്തത്തില്‍ കത്തി നശിച്ചു.

തീപിടുത്തത്തിനിടെ നിരവധി ഗ്യാസ് സിലിണ്ടറുകളും പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. വിവരമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ ഫയര്‍ഫോഴ്‌സ് ഒരു മണിക്കൂറോളം പരിശ്രമിച്ച ശേഷമാണ് തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയത്.

24 സിലിണ്ടറുകള്‍ നീക്കം ചെയ്തു. മരിച്ച മൂന്ന് പേരുടെയും മൃതദേഹങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയാത്ത വിധം കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയിലായാണ്. തീപിടിത്തത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

International

ഹോർമുസിൽ സ്ഥാപിച്ച മൈനുകൾ കണ്ടെത്താനാകാതെ ഇറാൻ; കടലിടുക്ക് പൂർണമായും തുറക്കാനാകുന്നില്ല

National

Kerala

കുംഭമേള വൈറല്‍ താരത്തിന്റെ വിവാഹം; പോക്സോ കേസിന് പിന്നാലെ പട്ടിക വര്‍ഗപീഡന കുറ്റവും ചുമത്തും

Kerala

ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: സംവിധായകന്‍ രഞ്ജിത്തിനെതിരെ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിവുകളുണ്ടെന്ന് കോടതി

Kerala

രാത്രി തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതിനിടെ ആന കുത്തിയ പാപ്പാന്‍ മരിച്ചു

Kerala

കെ സുധാകരന്‍ പോളിങ്ങ് ബൂത്തില്‍ ചട്ടങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതായി പരാതി

Kerala

സ്വര്‍ണവില വീണ്ടും ഉയര്‍ന്നു; പവന് 360 രൂപ ഉയര്‍ന്ന് 1,12,080 രൂപയായി