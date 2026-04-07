കേരളത്തെ തകര്ത്ത പ്രളയം മനുഷ്യനിര്മ്മിതം; മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടിയുടെ ശബ്ദസന്ദേശമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ട് മാത്യു കുഴല്നാടന്
തോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്വേ തുറക്കാതിരുന്നത് മേരിമാതാ എന്ന കരാര് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടി പറയുന്ന ശബ്ദസന്ദേശമാണ് മാത്യു കുഴല്നാടന് കൃഷ്ണന്കുട്ടിയുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്
കൊച്ചി| മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടിയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴല്നാടന് എംഎല്എ. കരിമണല് ലോബിക്ക് വേണ്ടിയാണ് കേരളത്തില് പ്രളയം ഉണ്ടാക്കിയത്. കേരളത്തെ തകര്ത്ത പ്രളയം മനുഷ്യനിര്മ്മിതമാണെന്നും മാത്യു കുഴല്നാടന് ആരോപിച്ചു. തോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്വേ തുറക്കാതിരുന്നത് മേരിമാതാ എന്ന കരാര് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്കുട്ടി പറയുന്ന ശബ്ദസന്ദേശമാണ് മാത്യു കുഴല്നാടന് കൃഷ്ണന്കുട്ടിയുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതില് മാത്യു ടി തോമസിന് പങ്കുണ്ടെന്നതിന് കൃഷ്ണന്കുട്ടിയുടെ ശബ്ദരേഖ തെളിവാണെന്നും മാത്യു കുഴല്നാടന് ആരോപിച്ചു.
തോട്ടപ്പള്ളി സ്പില്വേ ഒരുമാസം മുമ്പ് തുറക്കേണ്ടതാണ്. അത് തുറന്നാല് താഴെയുള്ള മണല്ത്തിട്ട് വെള്ളം കൊണ്ടുപോകും. മേരിമാതായെന്ന കരാര് കമ്പനിയാണ് കരാര് എടുത്തത്. ക്യൂബിക് മീറ്ററിന് 62 രൂപയ്ക്കാണ് അത് കൊടുത്തത്. മറിച്ചുവിറ്റാല് 2,000 രൂപ കിട്ടും. എല്ലാ ചെലവും കഴിഞ്ഞ് 300 കോടിയെങ്കിലും കിട്ടും. അവന് വേണ്ടിയാണ് തുറക്കാതായത്. ജോഷിയെന്ന് പറഞ്ഞ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറും മാത്യു ടി തോമസും ചേര്ന്നാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പുണ്യവാനൊന്നും ചമയേണ്ടെന്നും ശബ്ദസന്ദേശത്തില് പറയുന്നു.