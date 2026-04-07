ബ്രോ​ക്ക​ർ​ക്ക് ഫീ​സ് ന​ൽ​കി​യി​ല്ല; ന​വ​വ​ര​ന് വെ​ട്ടേ​റ്റു

Apr 07, 2026 12:37 pm

Apr 07, 2026 12:37 pm

കാസര്‍ഗോഡ്| കാസര്‍ഗോഡ് വെള്ളരിക്കുണ്ടില്‍ ബ്രോക്കര്‍ ഫീസ് നല്‍കിയില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് നവവരനെ കല്ല്യാണ ബ്രോക്കര്‍ വെട്ടിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. പി വി ഏബ്രഹാമിനാണ് വെട്ടേറ്റത്. സംഭവത്തില്‍ പറമ്പയില്‍ സ്വദേശി ബേബിയെ ചിറ്റാരിക്കാല്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

അടുത്തയിടെയാണ് ഏബ്രഹാം മണക്കടവ് സ്വദേശിനിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇതിന് ഇടനിലക്കാരനായിരുന്നു ബേബി. എന്നാല്‍ വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഏബ്രഹാം ബ്രോക്കര്‍ ഫീസ് നല്‍കിയില്ലെന്നാണ് ബേബി പറയുന്നത്.

ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായ പ്രതി യുവാവിനെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. കത്തികൊണ്ടുള്ള ആക്രമണത്തില്‍ യുവാവിന്റെ വലതുകൈയുടെ പെരുവിരലും ഇടതുകൈയുടെ ചെറുവിരലും അറ്റുപോയി. കണ്ണൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ച ഏബ്രഹാം തീവ്രപരിചരണവിഭാഗത്തില്‍ തുടരുകയാണ്.

സ്വര്‍ണവിലയില്‍ വീണ്ടും ഇടിവ്

പാലക്കാട് കോങ്ങാട് ക്ഷേത്രോത്സവത്തിനിടെ ആന ഇടഞ്ഞു; പാപ്പാനെ ചവിട്ടിക്കൊന്നു

മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍ പുറത്തുവിട്ട ഓഡിയോ തന്റേതല്ല, എഐ നിര്‍മ്മിതമാകാം; മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി

ആലപ്പുഴയില്‍ മദ്യപിക്കാന്‍ ഭാര്യ പണം നല്‍കിയില്ല; യുവാവ് തീ കൊളുത്തി മരിച്ചു

കേരളത്തെ തകര്‍ത്ത പ്രളയം മനുഷ്യനിര്‍മ്മിതം; മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണന്‍കുട്ടിയുടെ ശബ്ദസന്ദേശമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ശബ്ദരേഖ പുറത്തുവിട്ട് മാത്യു കുഴല്‍നാടന്‍

കല്യാണം ക്ഷണിക്കാന്‍ പോയ വീട്ടിലെ നായ കുരച്ചുചാടി; പേടിച്ച് കിണറ്റില്‍ വീണ 60കാരന് പരുക്ക്