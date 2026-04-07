Kerala
നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. വൈകിട്ട് ആറു മണിവരെയാണ് പരസ്യപ്രചാരണം. പ്രചാരണത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായ ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശത്തോടെ ആഘോഷമാക്കാന് മുന്നണികള് ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 48 മണിക്കൂര് മുമ്പുള്ള നിശബ്ദ പ്രചാരണ കാലയളവില് മണ്ഡലങ്ങളില് കര്ശന നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ഏര്പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ടെലിവിഷന്, റേഡിയോ, സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങള് എന്നിവയിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുവാദമില്ല.. പത്രങ്ങളില് രാഷ്ട്രീയ പരസ്യങ്ങള് നല്കുന്നതിന് മീഡിയ സര്ട്ടിഫിക്കേഷന് ആന്ഡ് മോണിറ്ററിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ മുന്കൂര് അനുമതി നിര്ബന്ധമാണ്. ഒന്പതാം തിയതിയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. മെയ് നാലിന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അറിയാനാകും.