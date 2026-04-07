Kerala
സ്വര്ണവിലയില് വീണ്ടും ഇടിവ്
ഒരു പവന് 600 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്.
തിരുവനന്തപുരം| സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്ണവിലയില് വീണ്ടും ഇടിവ്. ഒരു ഗ്രാം സ്വര്ണത്തിന് 75 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഒരു ഗ്രാമിന് 13,735 രൂപയായി. ഒരു പവന് 600 രൂപയാണ് കുറഞ്ഞത്. ഇന്ന് ഒരു പവന് സ്വര്ണത്തിന് 1,09,880 രൂപയാണ് വിപണി വില. ഈ മാസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സ്വര്ണവില രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഏപ്രില് രണ്ടിനാണ്. 1,09,240 രൂപയായിരുന്നു അന്നത്തെ വില.
