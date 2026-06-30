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ഒറ്റച്ചാർജിൽ 665 കി.മീ ഓടും; ടാറ്റ സിയറ ഇ വി ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു; വിലയും സവിശേഷതകളും അറിയാം
കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഏഴാമത്തെ മോഡലാണിത്.
മുംബൈ | ഹൈബ്രിഡ് കരുത്തും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളുമായി ടാറ്റാ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ സിയറ ഇ വി (Tata Sierra EV) വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. 18.79 ലക്ഷം രൂപ മുതലാണ് ഈ വാഹനത്തിന്റെ പ്രാരംഭ എക്സ് ഷോറൂം വില ആരംഭിക്കുന്നത്. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 665 കിലോമീറ്റർ വരെ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. ടാറ്റയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആക്ടി ഡാറ്റ് ഇവി പ്ലസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയുടെ നിർമാണം.
കമ്പനിയുടെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഏഴാമത്തെ മോഡലാണിത്. ടാറ്റാ കർവ് ഇവിക്ക് മുകളിലാണ് വിപണിയിൽ ഇതിന്റെ സ്ഥാനം. ഹാരിയർ ഇവിക്ക് ശേഷം ഡ്യുവൽ മോട്ടോർ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് (AWD) സംവിധാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ടാറ്റയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയാണ് സിയറ ഇവി.
വിശാലവും ഫീച്ചർ റിച്ചുമായ ഇന്റീരിയർ
വ്യത്യസ്തമായ ഇന്റീരിയർ കളർ തീം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സിയറ ഇവിയുടെ ഉൾഭാഗം ഐസിഇ മോഡലിന്റെ അതേ ഡാഷ്ബോർഡ് ലേഔട്ട് നിലനിർത്തുന്നു. എസ്യുവിയുടെ വിശാലമായ ക്യാബിനും ലഗേജ് ശേഷിയും ടാറ്റ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. മേൽക്കൂര വരെ അളക്കുമ്പോൾ സിയറ ഇവിയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസ് 622 ലിറ്ററും പാർസൽ ഷെൽഫ് വരെയുള്ള ശേഷി 450 ലിറ്ററുമാണ്. പിൻ സീറ്റുകൾ മടക്കിവെക്കുന്നത് ലഗേജ് ഏരിയ 1,257 ലിറ്ററായി വികസിപ്പിക്കുന്നു. ചാർജിംഗ് കേബിളുകളോ ചെറിയ ബാഗുകളോ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി 55 ലിറ്റർ ഫ്രണ്ട് ട്രങ്ക് (ഫ്രങ്ക്) കൂടി ഇതിന് ലഭിക്കും.
സിയറ ഇവിയിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ ഡാഷ്ബോർഡ്, 12 സ്പീക്കർ ജെബിഎൽ ബ്ലാക്ക് പ്രീമിയം ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ഡ്യുവൽ സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, പവേർഡ് ആൻഡ് വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പവേർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, ക്യാബിൻ എയർ പ്യൂരിഫയർ, മെച്ചപ്പെട്ട പിൻസീറ്റ് സുഖത്തിനായി ബോസ് മോഡ് എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹെഡ് അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഡിജിറ്റൽ കീ, കണക്റ്റഡ് കാർ സവിശേഷതകൾ, ഓവർ ദി എയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ അപ്ഡേറ്റുകൾ, ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ്, ഡ്രൈവ്പേ ഇൻ കാർ പേയ്മെന്റ് പ്രവർത്തനം, സമൺ മോഡ്, വെഹിക്കിൾ ടു ലോഡ് (വി2എൽ), വെഹിക്കിൾ ടു വെഹിക്കിൾ (വി2വി) ചാർജിംഗ് ശേഷി എന്നിവ സാങ്കേതിക സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
രണ്ട് ബാറ്ററി ഓപ്ഷനുകൾ
ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി രണ്ട് വ്യത്യസ്ത ബാറ്ററി പാക്ക് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 75kWh ന്റെ വലിയ ബാറ്ററി പാക്ക് മോഡലാണ് എം ഐ ഡി സി നിശ്ചയിച്ച പ്രകാരം പരമാവധി 665 കിലോമീറ്റർ ഡ്രൈവിംഗ് റേഞ്ച് നൽകുന്നത്. 63kWh വേരിയന്റിന് 565 കിലോമീറ്റർ ആണ് മൈലേജ്.
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Content highlights
Tata Motors has launched the iconic Sierra EV in India at a starting price of Rs 18.79 lakh (ex-showroom). Built on the advanced Acti.ev+ platform, it is available with two battery pack options and an optional dual-motor AWD setup. The electric SUV delivers a claimed driving range of up to 665km on a single charge. Positioned above the Curvv EV, it will compete with rivals like the Mahindra BE 6 and Hyundai Creta EV.