Kerala
സെല്ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ വര്ക്കല ക്ലിഫില് നിന്ന് വീണ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു
ക്ലിഫിന് മുകളില് സെല്ഫി എടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാല് വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം|സെല്ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ വര്ക്കല ക്ലിഫില് നിന്ന് വീണ തമിഴ്നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു. ടി മുരുകനാണ് മരിച്ചത്.
ക്ലിഫിന് മുകളില് സെല്ഫി എടുക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മുരുകന് കാല് വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടസമയം മുരുകന് മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.
Latest
International
എ ഐ കാമുകിക്കൊപ്പം ജീവിക്കാൻ യുവാവ് മരണം വരിച്ചു; ഗൂഗിൾ ജെമിനിക്കെതിരെ നിയമനടപടി
Kerala
പോളിങ് ശതമാനം 79.63; അന്തിമ കണക്ക് ഇനിയും വ്യക്തമല്ല
National
പെട്രോളിനും ഗ്യാസിനും പിന്നാലെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അടുത്ത പ്രഹരം; നിത്യജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന ആ പ്രധാന വസ്തുവിനും ക്ഷാമം വരുന്നു!
Kerala
തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടറിയേറ്റിന് മുന്നിലെ മരം ഒടിഞ്ഞുവീണു
National
ജെയിംസ് ബോണ്ട് സ്റ്റൈലിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മാറ്റുന്ന ബി എം ഡബ്ല്യു; ഹൈദരാബാദിൽ മദ്യപിച്ചെത്തിയ ഡോക്ടർ പിടിയിൽ
Kerala
തിരുവനന്തപുരം പൂവാറിലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റസ്റ്റോറന്റിൽ തീപിടുത്തം
Kerala