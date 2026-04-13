സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ വര്‍ക്കല ക്ലിഫില്‍ നിന്ന് വീണ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു

ക്ലിഫിന് മുകളില്‍ സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ കാല്‍ വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

Apr 13, 2026 1:41 pm |

Apr 13, 2026 1:41 pm

തിരുവനന്തപുരം|സെല്‍ഫി എടുക്കുന്നതിനിടെ വര്‍ക്കല ക്ലിഫില്‍ നിന്ന് വീണ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശി മരിച്ചു. ടി മുരുകനാണ് മരിച്ചത്.

ക്ലിഫിന് മുകളില്‍ സെല്‍ഫി എടുക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ  മുരുകന്‍ കാല്‍ വഴുതി താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. അപകടസമയം മുരുകന്‍ മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

 

