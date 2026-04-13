Kerala
കണ്ണൂരില് സ്കൂട്ടറും ബൈക്കും കുട്ടിയിട്ടിച്ച് അപകടം; വിദ്യാര്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
കണ്ണൂര് കോളജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിലെ ഡിഗ്രി വിദ്യാര്ഥിയാണ് സൂഫിയാന്
കണ്ണൂര്|കണ്ണൂരില് സ്കൂട്ടറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടം. അപകടത്തില് വിദ്യാര്ഥിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കണ്ണൂര് ചേലേരി നൂഞ്ഞേരിയിലെ സഫ വില്ലയില് മുഹമ്മദ് സൂഫിയാന് ആണ് മരിച്ചത്. 19 വയസ്സായിരുന്നു. കണ്ണൂര് കോളജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സിലെ ഡിഗ്രി വിദ്യാര്ഥിയാണ് സൂഫിയാന്.
ഇന്ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ കണ്ണാടിപ്പറമ്പ് ഗവ. സ്കൂളിന് സമീപത്തായിരുന്നു അപകടം. എതിര് ദിശയില് വന്ന സ്കൂട്ടറുമായി സൂഫിയാന് സഞ്ചരിച്ച ബൈക്ക് കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടത്തില് റോഡരികിലെ ഇരുമ്പ് കൈവരിയില് തലയിടിച്ചതാണ് മരണത്തിന് കാരണമായത്.
മയ്യില് പോലീസ് ഇന്ക്വസ്റ്റ് നടപടികള് പൂര്ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോര്ട്ടത്തിന് കണ്ണൂര് മെഡിക്കല് കോളജ് ആശുപത്രി മോര്ച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റി.മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞി മൗലവിയുടെയുടെയും ജുവൈരിയയുടെയും മകനാണ് സൂഫിയാന്. സഹോദരന്: മുഹമ്മദ് സിനാന്.