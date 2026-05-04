വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? 49 വർഷത്തെ റെക്കോർഡ് തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ ദളപതി ഒരുങ്ങുന്നു
ചെന്നൈ | തമിഴ്നാട് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 49 വർഷമായി തുടരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ചരിത്രവിപര്യയത്തെ തിരുത്തിക്കുറിക്കാൻ നടൻ വിജയ് തയ്യാറെടുക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. 1977ൽ എം ജി രാമചന്ദ്രൻ (എം ജി ആർ) തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രിയായതിന് ശേഷം മറ്റൊരു സിനിമാ താരത്തിനും സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ആ പദവിയിൽ എത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ 2026ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലസൂചനകൾ വിജയിയുടെ തമിഴക വെട്രി കഴകം (ടി വി കെ) മികച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നതായാണ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ജയലളിത ഉൾപ്പെടെയുള്ള താരങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിൽ എത്തിയെങ്കിലും അവർ എം ജി ആർ പടുത്തുയർത്തിയ എ ഐ എ ഡി എം കെ എന്ന പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായാണ് അധികാരം നേടിയത്. എന്നാൽ വെറും രണ്ട് വർഷം മാത്രം പ്രായമുള്ള ടി വി കെ എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ വിജയ് ഈ നേട്ടം കൈവരിക്കാനൊരുങ്ങുന്നു എന്നത് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നു. നിലവിലെ സൂചനകൾ പ്രകാരം 234 അംഗ നിയമസഭയിൽ 100 മുതൽ 118 വരെ സീറ്റുകളിൽ വിജയിയുടെ പാർട്ടി മുന്നേറ്റം നടത്തുന്നുണ്ട്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് 118 സീറ്റുകളാണ് വേണ്ടത്.
സിനിമയിൽ സജീവമായിരിക്കുമ്പോഴും 2009 മുതൽ തന്നെ വിജയ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആരാധക കൂട്ടായ്മയായ വിജയ് മക്കൾ ഇയക്കം വഴി നടത്തിയ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ പാർട്ടിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തി. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം, ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പ്രാദേശിക ഇടപെടലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ സ്വാധീനമുണ്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് പിന്നാലെ സിനിമാ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പൂർണ്ണമായി രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണെന്നും വിജയ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
ഡി എം കെ, എ ഐ എ ഡി എം കെ എന്നീ രണ്ട് പ്രബല കക്ഷികൾക്കപ്പുറം മൂന്നാമതൊരു ബദലായി ടി വി കെ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു. അഴിമതി വിരുദ്ധത, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനും മുൻഗണന, ഭരണപരമായ സുതാര്യത എന്നിവയാണ് വിജയ് ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങൾ. കേവല ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ രൂപീകരണത്തിൽ നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കാൻ വിജയകരമായ മുന്നേറ്റത്തിലൂടെ ടി വി കെയ്ക്ക് സാധിക്കും. പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദം, തൊഴിലില്ലായ്മ തുടങ്ങിയ യുവാക്കളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തതാണ് വിജയിലേക്ക് വോട്ടർമാരെ ആകർഷിച്ച പ്രധാന ഘടകം.
The 2026 Tamil Nadu Assembly Election trends suggest that actor Vijay and his party, Tamilaga Vettri Kazhagam (TVK), are poised for a historic performance, potentially breaking a 49-year jinx in the state’s politics. Not since M.G. Ramachandran in 1977 has a film star successfully launched a new party and ascended to the Chief Minister’s office. Early results show TVK leading in numerous constituencies, positioning Vijay as a powerful third force against the established DMK and AIADMK blocs.