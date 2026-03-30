സപ്ലൈകോയുടെ ഈസ്റ്റര്-വിഷു ഫെയറുകള്ക്ക് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും
1,250 രൂപയുടെ വിഷുക്കണി കിറ്റ്.
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്ത് സപ്ലൈകോയുടെ ഈസ്റ്റര്- വിഷു ഫെയറുകള്ക്ക് ഏപ്രില് ഒന്നിന് ബുധനാഴ്ച തുടക്കമാകും. ഏപ്രില് 14 വരെയാണ് ഫെയര് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. സപ്ലൈകോ മാവേലി സ്റ്റോറുകള് ഒഴികെയുള്ള വില്പനശാലകളാണ് ഈസ്റ്റര് വിഷു ഫെയറുകളായി മാറുന്നത്. വിഷുക്കൈനീട്ടമായി 16 അവശ്യസാധനങ്ങള് അടങ്ങിയ വിഷുക്കണി പ്രത്യേക കിറ്റ് സപ്ലൈകോ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.
സപ്ലൈകോ മെഡിക്കല് സ്റ്റോറുകളും പെട്രോള് ബങ്കുകളും എല് പി ജി ഔട്ട്ലെറ്റുകളും ഒഴികെയുള്ള വില്പനശാലകളില് നിന്ന് ആയിരം രൂപക്ക് മുകളില് സബ്സിഡിയിതര സാധനങ്ങള് വാങ്ങുന്ന ഉപഭോക്താവിന് വിഷുക്കൈനീട്ടമായി 101 രൂപയുടെ കൂപ്പണ് ലഭിക്കും. ഈ കൂപ്പണ് ഏപ്രില് 16 മുതല് മെയ് 30 വരെ സപ്ലൈകോയുടെ ഏതെങ്കിലും വില്പനശാലകളില് നിന്ന് 1000 രൂപക്ക് മുകളില് സബ്സിഡിയിതര സാധനങ്ങള് വാങ്ങിയാല് റഡീം ചെയ്യാം.
1,250 രൂപയുടെ 16 സാധനങ്ങളാണ് പ്രത്യേക വിഷുക്കണി കിറ്റില് ഉള്പ്പെടുത്തി 1,001 രൂപക്ക് സപ്ലൈകോ നല്കുന്നത്. പഞ്ചസാര, ചെറുപയര്, വന്പയര്, കടല, ശര്ക്കര പൊടി, ശബരി (സേമിയ/ പാലട) പായസം മിക്സ്, പായസക്കൂട്ട്, മില്മ നെയ്യ്, ശബരി വെളിച്ചെണ്ണ, ഗോള്ഡ് ചായപ്പൊടി, ജീരകം, കടുക്, ഉപ്പ്, പുട്ടുപൊടി/അപ്പംപൊടി, ചിക്കന് മസാല, ഗരം മസാല എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് കിറ്റ്.