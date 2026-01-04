Connect with us

National

സുദീപ് ദത്ത സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്; എളമരം കരീം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഒരു മലയാളി സി ഐ ടി യുവിന്റെ അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലെ പ്രധാന ഭാരവാഹിയാകുന്നത്. ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി കൂടിയാണ് എളമരം കരീം.

Published

Jan 04, 2026 11:59 pm |

Last Updated

Jan 04, 2026 11:59 pm

വിശാഖപട്ടണം | സി ഐ ടി യുവിന്റെ പുതിയ അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റായി സുദീപ് ദത്തയെയും ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി എളമരം കരീമിനെയും തിരഞ്ഞെടുത്തു. വിശാഖപ്പട്ടണത്ത് നടന്ന പതിനെട്ടാം സമ്മേളനത്തിലാണ് പുതിയ നേതൃത്വത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

നിലവില്‍ സി ഐ ടി യു സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയാണ് എളമരം കരീം. ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഒരു മലയാളി സി ഐ ടി യുവിന്റെ അഖിലേന്ത്യാതലത്തിലെ പ്രധാന ഭാരവാഹിയാകുന്നത്. 1991 മുതല്‍ 2000 വരെ ഇ ബാലാനന്ദന്‍ സംഘടനയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. അതേസമയം, ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി പദത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യ മലയാളി കൂടിയാണ് എളമരം കരീം.

13 വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെയും 23 സെക്രട്ടറിമാരെയും സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. തപന്‍ സെന്‍, കെ ഹേമലത, ടി പി രാമകൃഷ്ണന്‍, ഇ സൗന്ദര്‍രാജന്‍, ജെ മേഴ്‌സിക്കുട്ടിയമ്മ, അനാദി സാഹു, പി നന്ദകുമാര്‍, ഡി എല്‍ കാരാട്, മാലതി ചിത്തിബാബു, കെ ചന്ദ്രന്‍പിള്ള, ബിഷ്ണു മഹാന്തി, ചുക്ക് രാമുലു, ജി ബേബിറാണി എന്നിവരാണ് വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാര്‍.

എസ് ദേവ്റോയ്, കശ്മീര്‍ സിങ് താക്കൂര്‍, ജി സുകുമാരന്‍, ഡി ഡി രാമാനന്ദന്‍, എ ആര്‍ സിന്ധു, എസ് വരലക്ഷ്മി, മീനാക്ഷി സുന്ദരം, ഉഷ റാണി, മധുമിത ബന്ദോപാധ്യായ, ആര്‍ കരുമലായന്‍, തപന്‍ ശര്‍മ, പ്രമോദ് പ്രധാന്‍, കെ എന്‍ ഉമേഷ്, നരസിംഹ റാവു, ദീപ കെ രാജന്‍, ലളിത് മോഹന്‍ മിശ്ര, പലാദുഗു ഭാസ്‌കര്‍, കെ എന്‍ ഗോപിനാഥ്, സിയ ഉല്‍ ആലം, എസ് കണ്ണന്‍, ശങ്കര്‍ ദത്ത, ജിബിന്‍ സാഹ, സുരേഖ എന്നിവരാണ് സെക്രട്ടറിമാര്‍. എ കെ പത്മനാഭന്‍, മണിക് ദേ, എ വി നാഗേശ്വര റാവു എന്നിവര്‍ സ്ഥിരം ക്ഷണിതാക്കളാണ്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Uae

ദുബൈയിലെ പുതുവത്സരാഘോഷം: സുരക്ഷയൊരുക്കിയത് 53,000 ക്യാമറകളും 38 ഡ്രോണുകളും

Saudi Arabia

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ദുബൈ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് 20 വര്‍ഷം; സ്ഥാനാരോഹണ ദിനത്തില്‍ നഗരത്തിലുടനീളം ആഘോഷം

National

സുദീപ് ദത്ത സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യാ പ്രസിഡന്റ്; എളമരം കരീം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി

Business

അത്യാധുനിക വാഹനങ്ങള്‍ക്കായി 'ഗ്യാസോലിന്‍ 98' അവതരിപ്പിച്ച് സഊദി അരാംകോ

Kerala

വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ വര്‍ഗീയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍; നിശിത വിമര്‍ശനവുമായി മന്ത്രി ഗണേഷ് കുമാര്‍

Kerala

അബൂദബിയില്‍ വാഹനാപകടം: ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂന്ന് കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ നാല് മലയാളികള്‍ മരിച്ചു

Kerala

കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമം; സഊദി എയര്‍ലൈന്‍സ് കോഴിക്കോട്-റിയാദ് സെക്ടറില്‍ ഫെബ്രുവരി ഒന്ന് മുതല്‍ സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കും