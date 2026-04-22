Connect with us

Kerala

വടകരയില്‍ സ്റ്റീല്‍ ബോംബ് കണ്ടെത്തി

മൂന്ന് സ്റ്റീല്‍ ബോംബാണ് കണ്ടെത്തിയത്

Published

Apr 22, 2026 4:31 pm |

Last Updated

Apr 22, 2026 4:32 pm

കോഴിക്കോട്| വടകര ചാനിയം കടവിന് സമീപം സ്റ്റീല്‍ ബോംബ് കണ്ടെത്തി. മൂന്ന് സ്റ്റീല്‍ ബോംബാണ് കണ്ടെത്തിയത്. പോലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തെ തുടര്‍ന്ന് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബോംബ് കണ്ടെത്തിയത്. റോഡിന് കുറുകെ ഉള്ള ചാലിലാണ് ബോംബ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

 

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

