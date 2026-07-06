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സെന്സെക്സ് 500 പോയിന്റിനും നിഫ്റ്റി 24,400നും മുകളില്; ഓട്ടോ, റിയാല്റ്റി ഓഹരികള്ക്ക് നേട്ടം
കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബേങ്ക്, ടിസിഎസ്, ബജാജ് ഫിന്സെര്വ്, വിപ്രോ, ഇന്ഫോസിസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നഷ്ടം നേരിട്ടത്.
മുംബൈ| ഓഹരി വിപണിയില് സെന്സെക്സ് 500 പോയിന്റിനും നിഫ്റ്റി 24,400 ന് മുകളിലുമെത്തി. ബേങ്ക് ഓഹരികളും ക്രൂഡ് ഓയില് വിലയും കുറഞ്ഞതോടെ വിപണികള് ഉയര്ന്നു. ബിഎസ്ഇ സെന്സെക്സ് 571.72 പോയിന്റ് അഥവാ 0.74 ശതമാനം ഉയര്ന്ന് 78,335.63 ല് എത്തി. നിഫ്റ്റി 0.70ശതമാനം ഉയര്ന്ന് 24,440.80 ല് എത്തി.
ഇക്വിറ്റി ബെഞ്ച്മാര്ക്ക് സൂചികകള് നേട്ടത്തിലാണ്. റിയാലിറ്റി, ഓയില് ആന്റ് ഗ്യാസ്, ഓട്ടോ സൂചികകള് ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഉയര്ന്നു. നിഫ്റ്റി മീഡിയ സൂചിക ഒരു ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബേങ്ക്, ഹിന്ഡാല്കോ, മഹീന്ദ്ര ആന്ഡ് മഹീന്ദ്ര, ബജാജ് ഓട്ടോ, ഒഎന്ജിസി എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നേട്ടമുണ്ടാക്കിയത്.
കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബേങ്ക്, ടിസിഎസ്, ബജാജ് ഫിന്സെര്വ്, വിപ്രോ, ഇന്ഫോസിസ് എന്നിവയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല് നഷ്ടം നേരിട്ടത്. സെന്സര് ടെക്നോളജീസ്, ഓല ഇലക്ട്രിക്, ദീപക് ഫെര്ട്ടിലൈസേഴ്സ്, പൈന് ലാബ്സ്, നുവാമ വെല്ത്ത് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ 2-6 ശതമാനം വരെ ഇടിഞ്ഞു.
ആകെ 3,302 ഓഹരികള് വ്യാപാരം നടന്നു. അതില് 1,530 എണ്ണം നേട്ടത്തിലും 1664 എണ്ണം നഷ്ടത്തിലും 108 എണ്ണം മാറ്റമില്ലാതെയുമാണ് വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്. 132 ഓഹരികള് 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന നിലയിലും 38 എണ്ണം 52 ആഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന നിലയിലും എത്തി. 94 ഓഹരികള് അപ്പര് സര്ക്യൂട്ടിലും 74 എണ്ണം ലോവര് സര്ക്യൂട്ടിലും എത്തി.
Content Highlights:
Indian equity benchmarks closed higher with Sensex gaining over 500 points and Nifty crossing the 24,400 mark. The market rally was driven by a dip in crude oil prices and gains in realty, auto, and energy sectors. Top gainers included HDFC Bank and ONGC while TCS and Infosys faced losses.