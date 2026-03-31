എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ല; ബിജെപി ജയിക്കരുതെന്ന് കരുതുന്ന ചിലയാളുകള് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി
എസ്ഡിപിഐയോട് പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ല. നേമത്തും അത് തന്നെ അവസ്ഥ
തിരുവനന്തപുരം | എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ തേടിയെന്നത് തീര്ത്തും വസ്തുതാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്. എസ്ഡിപിഐയോട് പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ല. നേമത്തും അത് തന്നെ അവസ്ഥ. കഴിഞ്ഞ തവണ നേമത്തെ സാഹചര്യം വേറെയായിരുന്നു. തുറന്ന അക്കൗണ്ട് പൂട്ടിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് 2021ല് മത്സരിച്ചത്. ബിജെപിയെ പരാജയപ്പെടുത്താന് എല്ഡിഎഫാണ് നല്ലതെന്ന് കരുതുന്നവര് കാണും അത് ധാരണയുടെ ഭാഗം അല്ല.ബിജെപി ജയിക്കരുതെന്ന് കരുതുന്ന ചിലയാളുകള് തങ്ങളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം.വര്ഗ്ഗീയതയുമായി ഇടതുമുന്നണിക്ക് സന്ധിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ നിലപാട് എല്ലാവര്ക്കും വ്യക്തമാണ്. വര്ഗീയതയ്ക്കെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് എടുത്തതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പേര്ക്ക് രക്തസാക്ഷിത്വം വരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുമുണ്ട്. .എന്നിട്ടിപ്പോള് പ്രചരിപ്പിക്കാന് നോക്കുന്നത് ഞങ്ങള് വര്ഗീയതയുമായി സമവായത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നു എന്നാണ്. വര്ഗീയതയുമായി ഇടതുപക്ഷം ഒത്തുപോകുന്നു എന്ന് പരസ്യമായും വലിയ തോതില് രഹസ്യമായും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആപത്തു വിതച്ചതാണ് ഭൂരിപക്ഷ വര്ഗീയത്. ആ ഭൂരിപക്ഷ വര്ഗീയതയ്ക്കെതിരെ എല്ലാ കാലത്തും കേരളത്തില് എല്ഡിഎഫ് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന നടപടികളാണ് എല്ലാക്കാലത്തും സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഞങ്ങള് ഭൂരിപക്ഷ വാര്ഗീയതയെ താലോലിക്കുന്നവരാണെന്ന് വരുത്തിയാല്, രാഷ്ട്രീയ ലാഭം ഉണ്ടാക്കാന് കഴിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരല്ലേ അതിനു തുനിഞ്ഞതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു
കൊല്ലത്ത് മാധ്യമപ്രവര്ത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കിയില്ലെന്ന ആരോപണത്തിലും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു . വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് മുപ്പതോ നാല്പ്പതോ മിനിറ്റ് സംസാരിക്കുന്നതാണ് രീതി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തിരക്ക് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് സമയം ക്രമീകരിക്കുന്നത്. ആര് ചോദിക്കുന്നു എന്ന് നോക്കിയല്ല ഉത്തരം പറയുന്നത്. ആര് ചോദിക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരാണ്. സമയം ദീര്ഘിച്ചപ്പോഴാണ് എണീറ്റത്. ചില ആളുകള് ബഹളത്തിന് തയ്യാറായി വരുന്നു. എണീറ്റ് പോയപ്പോള് പിന്നില് വലിയ ബഹളമുണ്ടായി. ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നിയാണ് തിരിച്ച് വന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. മനസിലുള്ള ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മറുപടി പറയാന് പറ്റില്ലല്ലോ. ഇത് പുതിയ അനുഭവമാണ്. കാര്യങ്ങള് എങ്ങനെ വക്രീകരിക്കുമെന്നതിന്റെ തെളിവാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
വിഴിഞ്ഞം വികസന ചരിത്രത്തിലെ തിളങ്ങുന്ന അധ്യായമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ട്രാന്ഷിപ്മന്റ് രംഗത്ത് വലിയ സാധ്യതയാണുള്ളത്. കേരളത്തിലെ സാമ്പത്തിക വളര്ച്ചക്ക് ദീര്ഘകാല അടിത്തറ പകരുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.