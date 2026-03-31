മറയൂര്‍ ടൗണില്‍ ഭീതിവിതച്ച് കാട്ടുപോത്തിന്റെ പരാക്രമം; രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്,ഹോട്ടലില്‍ വന്‍ നാശനഷ്ടം

മറയൂര്‍ ഡിവിഷനിലെ ആര്‍ആര്‍ടി സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ട്

Published

Mar 31, 2026 10:02 am |

Last Updated

Mar 31, 2026 10:02 am

തൊടുപുഴ |  മറയൂര്‍ ടൗണില്‍ ഭീതിവിതച്ച് കാട്ടുപോത്തിന്റെ പരാക്രമം. മറയൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ കയറിയ കാട്ടുപോത്തിനെ തുരത്താന്‍ നോക്കുന്നതിനിടെ അത് വിരണ്ടോടുകയായിരുന്നു. സമീപത്തുള്ള കടകളിലേക്കും പോത്ത് ഇരച്ചു കയറി. സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു.

പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലേക്കാണ് പോത്ത് ആദ്യം കയറിയത്. ഇതിനെ അവിടെ നിന്നു തുരത്താന്‍ നാട്ടുകാര്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ അതു ഫലം കണ്ടില്ല. പിന്നീട് വനം വകുപ്പ് അധികൃതരടക്കം സ്ഥലത്തെത്തി ശ്രമിച്ചതോടെയാണ് ഇത് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ഓടിയത്.പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ നിന്നു കാട്ടുപോത്ത് സമീപത്തെ ഹോട്ടലിലേക്കാണ് ഓടി കയറിയത്. ഹോട്ടലില്‍ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. പിന്നാലെ പോത്ത് മറ്റുചില കടകളിലേക്കും ഓടിക്കയറി. നഗരത്തിലൂടെ കാട്ടുപോത്ത് വിരണ്ടോടിയത് ഭീതി വിതച്ചു. മറയൂര്‍ ഡിവിഷനിലെ ആര്‍ആര്‍ടി സംഘം സ്ഥലത്തുണ്ട്. പത്ത് പേരാണ് സംഘത്തിലുള്ളത്. കാട്ടുപോത്തിനെ ഓടിച്ച് വന മേഖലയിലേക്ക് തുരത്താനുള്ള ശ്രമം ആരംഭിച്ചു.

 

