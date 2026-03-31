Kerala

കോഴിക്കോട് ഫറോക്കില്‍ ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലേറ്; കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

ഐശ്വര്യയുടെ നാലു പല്ലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു.

Published

Mar 31, 2026 12:01 pm |

Last Updated

Mar 31, 2026 12:03 pm

കോഴിക്കോട്  |ട്രെയിനിനും നേരെയുണ്ടായ കല്ലേറില്‍ കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്കേറ്റു. കോഴിക്കോട് പുറമേരി സ്വദേശിനി ഐശ്വര്യ രാമകൃഷ്ണനാണ് താടിയെല്ലിനു പരുക്കേറ്റത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 9.50 ഓടെ ആലപ്പുഴ- കണ്ണൂര്‍ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എക്‌സ്പ്രസിനു നേരെയാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്.

ആലുവ യു സി കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിയായ ഐശ്വര്യ ആലുവയില്‍ നിന്ന് വടകരയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു സ്റ്റഡി ലീവിനായി നാട്ടിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു വിദ്യാര്‍ഥിനി. കടലുണ്ടിക്കും ഫറോക്കിനുമിടയില്‍ ട്രെയിന്‍ എത്തിയപ്പോഴാണ് കല്ലേറുണ്ടായത്.

താടിയെല്ലിന് ഗുരുതരപരുക്കേറ്റ ഐശ്വര്യയുടെ നാലു പല്ലുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. സംഭവത്തില്‍ റെയില്‍വേ പോലീസ് കേസെടുത്തു.

 

 

സിപിഎം-ബിജെപി ഡീല്‍ ആരോപണം ആവര്‍ത്തിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി; സിപിഎം യഥാര്‍ഥ ഇടതുപക്ഷമല്ലാതായെന്നും വിമര്‍ശം

Kerala

ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള സംവാദത്തിനാണ് വി ഡി സതീശനെ ക്ഷണിച്ചത്,തയ്യാറല്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

National

ബീഹാറില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് എട്ട് സ്ത്രീകള്‍ മരിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Kerala

കോഴിക്കോട് ഫറോക്കില്‍ ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലേറ്; കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

Kerala

എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ല; ബിജെപി ജയിക്കരുതെന്ന് കരുതുന്ന ചിലയാളുകള്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

International

ലെബനനില്‍ ഹിസ്ബുള്ളയുമായി ഏറ്റ്മുട്ടല്‍; നാല് ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Education

ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് റിസര്‍ച്ച് കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം