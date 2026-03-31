ബീഹാറില്‍ ക്ഷേത്രത്തിലെ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് എട്ട് സ്ത്രീകള്‍ മരിച്ചു; നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ബീഹാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി

Mar 31, 2026 12:17 pm |

Mar 31, 2026 12:17 pm

പാറ്റ്‌ന  | ബീഹാറിലെ നളന്ദ ജില്ലയിലെ ശീതള ക്ഷേത്രത്തില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച നടന്ന മതപരമായ ചടങ്ങുകള്‍ക്കിടെ ഉണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ട് എട്ട് പേര്‍ മരിച്ചു. മരിച്ചവരെല്ലാം സ്ത്രീകളാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. സംഭവത്തില്‍ നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരുക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ആരാധനയ്ക്കായി വന്‍തോതില്‍ ഭക്തര്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ തടിച്ചുകൂടിയതാണ് തിരക്കിനും തിരക്കിനും കാരണമായത്. ഇതിനിടയില്‍ നിരവധി പേര്‍ നിലത്തുവീഴുകയും ചവിട്ടേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു.

സംഭവമറിഞ്ഞ് സ്ഥലത്തെത്തിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും നാട്ടുകാരും സ്ഥലത്തെത്തി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം ആരംഭിച്ചു. ക്ഷേത്രപരിസരത്ത് വന്‍തോതില്‍ ഭക്തര്‍ തടിച്ചുകൂടി നില്‍ക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്താന്‍ ബീഹാര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി. പരിക്കേറ്റവര്‍ക്ക് മതിയായ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും ക്ഷേത്രത്തിലെ സ്ഥിതിഗതികള്‍ എത്രയും വേഗം സാധാരണ നിലയിലാക്കാന്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

 

Related Topics:
സിപിഎം-ബിജെപി ഡീല്‍ ആരോപണം ആവര്‍ത്തിച്ച് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി; സിപിഎം യഥാര്‍ഥ ഇടതുപക്ഷമല്ലാതായെന്നും വിമര്‍ശം

ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയുള്ള സംവാദത്തിനാണ് വി ഡി സതീശനെ ക്ഷണിച്ചത്,തയ്യാറല്ല എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല: മുഖ്യമന്ത്രി

കോഴിക്കോട് ഫറോക്കില്‍ ട്രെയിനിന് നേരെ കല്ലേറ്; കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിനിക്ക് ഗുരുതര പരുക്ക്

എസ്ഡിപിഐ പിന്തുണ തേടിയിട്ടില്ല; ബിജെപി ജയിക്കരുതെന്ന് കരുതുന്ന ചിലയാളുകള്‍ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി

ലെബനനില്‍ ഹിസ്ബുള്ളയുമായി ഏറ്റ്മുട്ടല്‍; നാല് ഇസ്‌റാഈല്‍ സൈനികര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജാമിഅതുല്‍ ഹിന്ദ് റിസര്‍ച്ച് കോഴ്സുകള്‍ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര അംഗീകാരം