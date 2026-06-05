Kerala
തൃശൂരില് കനത്ത മഴയില് മരം കടപുഴകി വീണ് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരന് മരിച്ചു
മരത്തിനിടയില് പെട്ട മണികണ്ഠനെ പുറത്തെടുത്തപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു
തൃശ്ശൂര് | കനത്ത മഴയില് മരം കടപുഴകി വീണുണ്ടായ അപകടത്തില് സ്കൂട്ടര് യാത്രക്കാരന് മരിച്ചു. കൊടുങ്ങല്ലൂര് ശ്രീനാരായണപുരത്താണ് സംഭവം. കാരുമാത്ര സ്വദേശി ബ്ലാഹയില് ഇല്ലം മണിക്ഠനാണ് മരിച്ചത്.
ശ്രീനാരായണപുരം-പടിഞ്ഞാറെ വെമ്പല്ലൂര് റോഡില് പോഴങ്കാവിലാണ് അപകടം. റോഡരികില് നിന്നിരുന്ന കൂറ്റന് വാകമരം മഴയില് കടപുഴകി വീഴുകയായിരുന്നു. മരത്തിനിടയില് പെട്ട മണികണ്ഠനെ പുറത്തെടുത്തപ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു
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