Kerala
ഇ ഡി കേസില് സിഎംആര്എല്ലിന് തിരിച്ചടി;തടസ ഹരജി ഹൈക്കോടതി തള്ളി
ഇതോടെ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് ഇഡിക്ക് അവസരമൊരുങ്ങി
കൊച്ചി | ഇ ഡി എടുത്ത കേസില് സിഎംആര്എല്ലിന് കോടതിയില് നിന്നും തിരിച്ചടി സിഎംആര്എല്ലിന്റെ ഹരജി ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് തള്ളി. ഇതോടെ കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകാന് ഇഡിക്ക് അവസരമൊരുങ്ങി. എന്ഫോഴ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം തുടരാമെന്നും നിയമപരകമായ വിലക്കില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി ഇഡിയുടെ അന്വേഷണത്തിനെതിരെ സിഎംആര്എല് കമ്പനി നല്കിയ അപ്പീലാണ് ജസ്റ്റിസുമാരായ എ രാജാ വിജയരാഘവന്, കെ വി ജയകുമാര് എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷന് ബെഞ്ച് വിധി പറഞ്ഞത്. വിധി പറയുന്നത് വരെ കരിമണല് കമ്പനിയായ സിഎംആര്എല്ലിനെതിരെ കടുത്ത നടപടികള് പാടില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിര്ദേശിച്ചിരുന്നു.
അധികാരപരിധി മറികടന്നാണ് ഇഡി അന്വേഷണം നടത്തുന്നതെന്നാണ് സിഎംആര്എല്ലിന്റെ അപ്പീലില് പറയുന്നത്. തെളിവ് ശേഖരണത്തിനായി സമന്സ് അയക്കാന് ഇഡിക്ക് അധികാരമില്ല. ആദായനികുതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള് ഇ ഡിയുടെ പരിധിയില് വരില്ലെന്നും കമ്പനി വാദിക്കുന്നു. ഹൈക്കോടതി സിംഗിള് ബെഞ്ച് തങ്ങള്ക്ക് മറുപടി നല്കാന് അവസരം തന്നില്ലെന്നും ഇത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ ലംഘനമാണെന്നും സിഎംആര്എല് കോടതിയില് വാദിച്ചിരുന്നു.
അതേ സമയം, മറ്റ് ഏജന്സികള് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നത് തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന വിഷയമല്ലെന്നാണ് ഇഡിക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് അഭിഭാഷകര് വാദിച്ചത്. എസ്എഫ്ഐഒ ജനുവരിയില് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയ കേസില് മാര്ച്ചിലാണ് തങ്ങള് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതെന്നും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകള് ശേഖരിക്കാന് തങ്ങള്ക്ക് പൂര്ണ്ണ അധികാരമുണ്ടെന്നും ഇഡി കോടതിയില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകള് വീണയുടെ വീട്ടില് ഇ ഡി റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു