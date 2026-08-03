Kerala
മഴ തുടരുന്നു; ഒമ്പത് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
കണ്ണൂര് ജില്ലയില് പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധി. വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം | മോശം കാലാവസ്ഥയെ തുടര്ന്ന് ഒമ്പത് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ (ആഗസ്റ്റ് നാല്, ചൊവ്വ) അവധി. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂര്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, കോഴിക്കോട്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് അതത് ജില്ലാ കലക്ടര്മാര് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്, മദ്റസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, അങ്കണ്വാടികള് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവക്ക് അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച പരീക്ഷകള്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി താലൂക്കുകളിലും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും. എന്നാല്, പ്രൊഫഷണല് കോളജുകള്ക്ക് അവധി ബാധകമല്ല. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച സര്വകലാശാല/പൊതുപരീക്ഷകള്ക്കും അഭിമുഖങ്ങള്ക്കും മാറ്റമില്ല.
വയനാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളില് ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പ് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്കൂളുകള്ക്കും അവധിയായിരിക്കും.
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Heavy rain continues to disrupt daily life across Kerala. Authorities have declared a holiday for educational institutions in nine districts tomorrow. People in affected areas are urged to stay safe and follow official advisories.