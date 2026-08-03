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International

ആഗോള തലത്തിലെ അസ്ഥിരത; ഏഷ്യന്‍ എണ്ണ വിപണിയില്‍ വിലയിടിവ്

ഇറാനെതിരെയുള്ള ആസൂത്രിത വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ താത്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടതാണ് വിലയിടിവിന് കാരണമായത്.

Published

Aug 03, 2026 10:13 pm |

Last Updated

Aug 03, 2026 10:15 pm

സിംഗപ്പൂര്‍ | ഇറാനെതിരായ പുതിയ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് യു എസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് പിന്മാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് തിങ്കളാഴ്ച ഏഷ്യന്‍ വ്യാപാരത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ എണ്ണവില അഞ്ച് ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞു. ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് ബാരലിന് 4.9 ശതമാനത്തിലധികം ഇടിഞ്ഞ് 83.66 ഡോളറിലെത്തി. ഡബ്ല്യു ടി ഐ ക്രൂഡ് ഓയില്‍ വില 5.8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് ബാരലിന് 79.81 ഡോളറായി താഴ്ന്നു.

പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ ലഘൂകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി, ഇറാനെതിരെയുള്ള ആസൂത്രിത വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ താത്ക്കാലികമായി നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ ട്രംപ് ഉത്തരവിട്ടതാണ് വിലയിടിവിന് കാരണമായത്. ഇറാനുമായി പുതിയ നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് തുടക്കമിടാന്‍ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ട്രംപ് പ്രസ്താവിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, കപ്പല്‍ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ക്കു പിന്നാലെ, ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ ഗതാഗതം മന്ദഗതിയിലായതായി ഷിപ്പിംഗ് ഡാറ്റ റിപോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാല്‍, ആഗോള എണ്ണക്കടത്തിന്റെ പ്രധാന പാതയായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള സുരക്ഷിത ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെടുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഏഷ്യ-യൂറോപ്യന്‍ വ്യാപാരികള്‍ക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Crude oil prices have dropped in the Asian market amid global financial instability. Easing geopolitical tensions and shifting demand dynamics have influenced the sudden price decline. Industry experts are closely monitoring international benchmark movements for further market trends.

 

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