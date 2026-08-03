Kerala
സംസ്ഥാനത്ത് മഴ മുന്നറിയിപ്പില് മാറ്റം; നാളെ 12 ജില്ലകളില് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു
തിരുവനന്തപുരം | സംസ്ഥാനത്തെ മഴ മുന്നറിയിപ്പില് വീണ്ടും മാറ്റം. നാളെ പന്ത്രണ്ട് ജില്ലകളില് തീവ്ര മഴ കണക്കിലെടുത്ത് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. പത്തനംതിട്ട മുതല് കാസര്കോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട്. തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം ജില്ലകളില് ശക്തമായ മഴ കണക്കിലെടുത്ത് യെല്ലോ അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
തെക്കന് ഗുജറാത്ത് തീരം മുതല് മുതല് വടക്കന് കേരള തീരം വരെ തീരദേശ ന്യൂന മര്ദ്ദ പാത്തി ദുര്ബലമായി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഏഴുവരെയുള്ള ദിവസങ്ങളില് ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളില് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ആഗസ്റ്റ് 3, 4 തീയതികളില് കേരളം – കര്ണാടക – ലക്ഷദ്വീപ് തീരങ്ങളില് മണിക്കൂറില് 40 മുതല് 50 കിലോമീറ്റര് വരെയും ചില അവസരങ്ങളില് 60 കിലോമീറ്റര് വരെയും വേഗതയില് ശക്തമായ കാറ്റിനും മോശം കാലാവസ്ഥയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ട്
.ഓറഞ്ച് അലര്ട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച ജില്ലകളില് 24 മണിക്കൂറില് 115.6 ാാ മുതല് 204.4 ാാ വരെ മഴ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Content Highlights: The India Meteorological Department has issued an orange alert for 12 districts in Kerala predicting heavy rainfall. Pathanamthitta to Kasaragod districts are under orange alert, while Thiruvananthapuram and Kollam face a yellow alert. Strong winds up to 60 kmph are expected along coastal areas.