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ബങ്കിപ്പൂര്‍ പിടിച്ച് പ്രശാന്ത് കിഷോർ; ദാതിയയില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്, മഞ്ചല്‍പൂരില്‍ ബിജെപി

ബങ്കിപ്പൂരില്‍ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥി നീരജ് കുമാറിനെതിരേ 19,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജയം.

Published

Aug 03, 2026 5:57 pm |

Last Updated

Aug 03, 2026 6:46 pm

ന്യൂഡല്‍ഹി |  ബിഹാര്‍ , മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലായ നടന്ന മൂന്ന് നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ബി ജെ പിക്ക് വന്‍ തിരിച്ചടി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനില്‍ നിന്നും രാഷ്ട്രീയക്കാരനായി മാറിയ ജന്‍ സുരാജ് സ്ഥാപകന്‍ പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്  ബീഹാറിലെ ബങ്കിപ്പൂരില്‍ അട്ടിമറി ജയം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്തെ കന്നിയങ്കത്തില്‍ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരെയും എതിരാളികളെയും ഒരുപോലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന പ്രകടനമാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോര്‍ കാഴ്ചവെച്ചിരിക്കുന്നത്.

ബങ്കിപ്പൂരില്‍ ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥി നീരജ് കുമാറിനെതിരേ 19,000 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ജയം. മധ്യപ്രദേശിലെ ദാതിയയിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി ഘനശ്യാം സിങ്ങും ഗുജറാത്തിലെ മഞ്ജൽപുരിൽ ബി ജെ പി സ്ഥാനാർഥി സതേന്ദ്രഭായ് പട്ടേലും ജയത്തോടെ സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തി.

ദാതിയയില്‍ ഘനശ്യാം സിങ്ങ് ബിജെപി യുടെ അശുതോഷ് തിവാരിക്കെതിരേ മിന്നും ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് കാണ്‍ഗ്രസ് മണ്ഡലം നിലനിര്‍ത്തിത്. മഞ്ജല്‍പുരില്‍ ബിജെപിയുടെ സതീശ് പട്ടേല്‍ 30,630 വോട്ടിന്റെ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഭിക്കാഭായ് റബാരിക്ക് 24,851 വോട്ടുകളേ നേടാനായുള്ളൂ.

ഏപ്രിലില്‍ ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ നിതിന്‍ നവീന്‍ രാജ്യസഭയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് രാജിവച്ച ഒഴിവിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്.

Content Highlights:
The BJP suffered a setback in the assembly bypolls held across Bihar, Madhya Pradesh, and Gujarat. Jan Suraaj founder Prashant Kishor pulled off a major upset by winning Bankipur with over 19,000 votes. Congress retained Datiya in MP while BJP managed to hold its seat in Gujarat’s Manjalpur.

 

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