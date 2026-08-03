Kerala
മഴ തുടരുന്നു;നാല് ജില്ലകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് നാളെ അവധി
കണ്ണൂര് ജില്ലയില് പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
തിരുവനന്തപുരം | മോശം കാലാവസ്ഥയെത്തുടര്ന്ന് പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളില് പ്രൊഫഷണല് കോളേജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കനത്ത മഴയും പ്രളയബാധിത ക്യാമ്പുകള് സ്കൂളുകളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതിനാലുമാണ് അവധിയെന്ന് പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടര് അറിയിച്ചു.
മലപ്പുറത്ത് ശക്തമായ മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില് ജില്ലയിലെ പ്രൊഫഷണല് കോളെജുകള് ഉള്പ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ (2026 ഓഗസ്റ്റ് 4, ചൊവ്വ) ജില്ലാ കലക്ടര് ഡോ. വിനയ് ഗോയല് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. മദ്രസകള്, ട്യൂഷന് സെന്ററുകള്, അങ്കണവാടികള് എന്നിവയ്ക്കും അവധി ബാധകമാണ്. മുന്കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, പി എസ് സി പരീക്ഷകള് എന്നിവയ്ക്ക് മാറ്റമില്ല.
കണ്ണൂര് ജില്ലയില് പയ്യന്നൂര്, തളിപ്പറമ്പ്, ഇരിട്ടി താലൂക്കുകളിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും നാളെ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്
Content Highlights: Heavy rain forces holidays for educational institutions in Pathanamthitta, Malappuram, and Alappuzha districts. Relief camps operating in schools prompted the closure declared by district collectors. Pre-scheduled university and PSC exams remain unaffected