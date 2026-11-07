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ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ പുതിയ നാഴികക്കല്ലുമായി സഊദി; 122 സാങ്കേതിക മേഖലകളിലേക്ക് ലബോറട്ടറി പരിശോധനാ അക്രഡിറ്റേഷൻ വ്യാപിപ്പിച്ച് 'സാസോ'
സഊദി അക്രഡിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് (SAAC) ഈ വിപുലീകരിച്ച അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്.
റിയാദ്| സഊദി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ്, മെട്രോളജി ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി ഓർഗനൈസേഷന് (SASO) കീഴിലുള്ള നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ മെഷർമെന്റ് ആൻഡ് കാലിബ്രേഷൻ, തങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പ്രാവീണ്യ പരിശോധനാ പ്രോഗ്രാമുകൾ വിപുലീകരിച്ചു. സഊദി അക്രഡിറ്റേഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നാണ് (SAAC) ഈ വിപുലീകരിച്ച അക്രഡിറ്റേഷൻ ലഭ്യമായിരിക്കുന്നത്. ഇതോടെ ആകെ പ്രോഗ്രാമുകളുടെ എണ്ണം 122 സാങ്കേതിക മേഖലകളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 65 പ്രോഗ്രാമുകളായി വർദ്ധിച്ചു.
ലബോറട്ടറികൾക്ക് തങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക പ്രകടനം കൃത്യമായി വിലയിരുത്താനും പരിശോധനാ ഫലങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനും അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിലുള്ള അക്രഡിറ്റേഷൻ ആവശ്യകതകൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനും ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ സഹായിക്കും.
വ്യാവസായിക ഉൽപ്പാദനം, ആരോഗ്യം, ഭക്ഷണം, പരിസ്ഥിതി, അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ തന്ത്രപ്രധാനമായ മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഗുണനിലവാരവും സാങ്കേതിക കാര്യക്ഷമതയും വലിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാസോയുടെ ഈ പുതിയ മുന്നേറ്റം വഴിതുറക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
Content Highlights: The National Center for Measurement and Calibration under SASO has expanded its technical proficiency testing programs. Accredited by the Saudi Accreditation Center, the initiative now covers 65 programs across 122 technical fields. It aims to boost quality in health, trade, and industry.