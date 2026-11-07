International
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിൽ കപ്പൽ ആക്രമണം : മരിച്ച നാവികരുടെ എണ്ണം 25 ആയി ഉയർന്നു
ആയിരക്കണക്കിന് നാവികർ കടലിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായും കടുത്ത മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നതായും യുഎൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
നിരന്തരമായ ആക്രമണങ്ങൾ കാരണം ആയിരക്കണക്കിന് നാവികരാണ് പേർഷ്യൻ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ കപ്പലുകളിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് കൃത്യമായ ആഹാരം, കുടിവെള്ളം, വൈദ്യസഹായം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം സെക്രട്ടറി ജനറൽ അർസെനിയോ ഡൊമിംഗസ് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു.
അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പൽ ഗതാഗതത്തിനും നാവികരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും കടുത്ത ഭീഷണിയാകുന്ന ഇത്തരം നിയമവിരുദ്ധമായ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങൾ ഉടനടി പിന്തിരിയണമെന്ന് അഞ്ച് ദിവസം നീണ്ടുനിന്ന കൗൺസിൽ യോഗത്തിന് ശേഷം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാരിടൈം ഓർഗനൈസേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മേഖലയിലെ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധികൾ ലഘൂകരിക്കാനും കൂടുതൽ ജീവനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനും അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം അടിയന്തരമായി ഇടപെടണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.