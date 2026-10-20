Saudi Arabia
ഇറാന്-യു എസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷവും സഊദിയുടെ എണ്ണ കയറ്റുമതി ഉയര്ന്ന നിരക്കില്
ഒക്ടോബര് ഒന്ന് മുതല് 15 വരെയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ ശരാശരി അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതി പ്രതിദിനം 55.5 ലക്ഷം ബാരല് (5.55 million bpd) ആയി ഉയര്ന്നു.
റിയാദ് | 2026 ഫെബ്രുവരിയില് ഇറാന്-യു എസ് യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷവും സഊദി അറേബ്യയുടെ എണ്ണ കയറ്റുമതി ശക്തമായി തുടരുന്നു. ഒക്ടോബര് ഒന്ന് മുതല് 15 വരെയുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്തിന്റെ ശരാശരി അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതി പ്രതിദിനം 55.5 ലക്ഷം ബാരല് (5.55 million bpd) ആയി ഉയര്ന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കപ്പല് ട്രാക്കിംഗ്, മാരിടൈം ഡാറ്റാ നെറ്റ്വര്ക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനമായ ‘കെപ്ലര്’ (Kpler) പുറത്തുവിട്ട ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റയിലാണ് ഇക്കാര്യം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
തുറമുഖങ്ങള് വഴിയുള്ള കയറ്റുമതി:
റാസ് തനൂറ: അറേബ്യന് ഗള്ഫ് തീരത്തെ ഈ പ്രമുഖ തുറമുഖം വഴി ഒക്ടോബര് ആദ്യ പകുതിയില് പ്രതിദിനം ശരാശരി 29.8 ലക്ഷം ബാരല് എണ്ണയാണ് കയറ്റിയയച്ചത്. സെപ്തംബറില് ഇത് 41.6 ലക്ഷം ബാരലായിരുന്നു.
യാമ്പൂ: ചെങ്കടല് തീരത്തെ യാമ്പൂ തുറമുഖം വഴി ഒക്ടോബറില് പ്രതിദിനം 23.4 ലക്ഷം ബാരല് എണ്ണ കയറ്റുമതി ചെയ്തു (സെപ്തംബറില് ഇത് 25.4 ലക്ഷം ബാരലായിരുന്നു). രാജ്യത്തെ മറ്റ് നിര്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത തുറമുഖങ്ങള് വഴി പ്രതിദിനം 2,29,000 ബാരല് എണ്ണയും കയറ്റുമതി ചെയ്തതായി റിപോര്ട്ടില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
അറാംകോയുടെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങള്:
കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയെ യാമ്പൂ തുറമുഖവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സഊദിയുടെ സുപ്രധാന ‘ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈന്’ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി എണ്ണ വിതരണ പാതകള് വേഗത്തില് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സഊദി അറാംകോയുടെ മികച്ച ശേഷിയാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിന് പിന്നില്. യുദ്ധത്തെ തുടര്ന്ന് ഏപ്രില്, മേയ് മാസങ്ങളില് റാസ് തനൂറ വഴിയുള്ള കയറ്റുമതി പൂര്ണമായി തടസ്സപ്പെട്ടപ്പോള് യാമ്പൂ തുറമുഖമാണ് സഊദിയുടെ മുഴുവന് എണ്ണ ഷിപ്പ്മെന്റുകളും കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ജൂണ് മാസത്തില് യാമ്പൂ വഴിയുള്ള കയറ്റുമതി 42.9 ലക്ഷം ബാരലിലെത്തി.
കഴിഞ്ഞ സെപ്തംബറില് ഇറാഖില് നിന്നുള്ള ഡ്രോണുകള് ഈസ്റ്റ്-വെസ്റ്റ് പൈപ്പ്ലൈന് ലക്ഷ്യമിട്ടതിനെ തുടര്ന്ന്, അറാംകോ വീണ്ടും റാസ് തനൂറ വഴിയുള്ള കയറ്റുമതി ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു. സെപ്തംബറില് റാസ് തനൂറ വഴിയുള്ള കയറ്റുമതി യാമ്പൂ തുറമുഖത്തേക്കാള് ഇരട്ടിയായി വര്ധിച്ചതായും കെപ്ലര് ഡാറ്റ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു.
Content Highlights:
Saudi Arabia has maintained elevated crude oil export levels despite ongoing military tensions between Iran and the United States. Global energy markets continue to monitor Middle East supply chain resilience closely. The steady shipments reflect sustained global demand for Gulf crude supplies.