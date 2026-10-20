Connect with us

Kerala

പാലക്കാട് ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമം; ബിഹാര്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍

ഇന്ന് രാവിലെ 10.30നും 11.30നും ഇടയിലാണ് സംഭവം.

Published

Oct 20, 2026 3:45 pm |

Last Updated

Oct 20, 2026 3:45 pm

പാലക്കാട്| പാലക്കാട് റെയില്‍വേ ട്രാക്കില്‍ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ വെച്ച് ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച ബിഹാര്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍. ഷുക് ലാല്‍ മറിയയെയാണ് ആര്‍ പി എഫ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10.30നും 11.30നും ഇടയിലാണ് സംഭവം.

ഒറ്റപ്പാലം-ഷൊര്‍ണൂര്‍ റെയില്‍വേ സ്റ്റേഷനുകള്‍ക്കിടയില്‍ മൂന്നിടങ്ങളിലെ ട്രാക്കിലാണ് ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയത്. കാരക്കാട് എ കാബിന്‍ പരിസരം, ഇതുകൂടാതെ മറ്റൊരു ഇടത്തും സമാനമായ രീതിയില്‍ ട്രാക്കില്‍ ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. കോണ്‍ക്രീറ്റ് സ്ലാബും, റെയില്‍കഷ്ണവും, ഒരു ചാക്കില്‍ കട്ടപിടിച്ച സിമന്റും ആര്‍പിഎഫ് കണ്ടെടുക്കുകയുണ്ടായി. പ്രതിയെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്.

Content Highlights:
RPF arrested a Bihar native named Shuklal Mariya for attempting to derail trains in Palakkad. Heavy objects like concrete slabs and iron pieces were placed on tracks between Ottapalam and Shoranur. Police and railway authorities are currently interrogating the suspect to uncover the motive.

Related Topics:
---- facebook comment plugin here -----

Latest

Aksharam Education

പ്രകൃതി കടംതന്ന ഊർജം

International

പ്രധാനമന്ത്രി മാര്‍ക്ക് കാര്‍ണിക്ക് ആശ്വാസം; കാനഡയുടെ ഭാഗമായിത്തന്നെ തുടരാന്‍ ഹിതം രേഖപ്പെടുത്തി ആല്‍ബെര്‍ട്ടന്‍ ജനത

Kerala

കോവളം സ്പാ പീഡനക്കേസ്; ഹെല്‍ത്ത് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ അനുരൂപ് അറസ്റ്റില്‍

International

സംഘര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇറാന്‍-അമേരിക്ക നയതന്ത്ര ചര്‍ച്ചകള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നു: ഖത്വര്‍

Kerala

പാലക്കാട് ട്രെയിന്‍ പാളം തെറ്റിക്കാന്‍ ശ്രമം; ബിഹാര്‍ സ്വദേശി പിടിയില്‍

Ongoing News

ലബനാനിലെ വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ ഖത്വര്‍; രണ്ട് വന്‍കിട വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും 20 വര്‍ഷത്തെ എല്‍ എന്‍ ജി കരാറും പ്രഖ്യാപിച്ചു

Saudi Arabia

ഇറാന്‍-യു എസ് യുദ്ധത്തിന് ശേഷവും സഊദിയുടെ എണ്ണ കയറ്റുമതി ഉയര്‍ന്ന നിരക്കില്‍